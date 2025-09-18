LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ayuntamiento de Alfaro, en una imagen de archivo.

Otras noticias de Haro, Alfaro, Cervera, Cabretón y Ocón

Breves con las informaciones de la actualidad riojana

María Caro
Ernesto Pascual
Sanda Sainz

María Caro, Ernesto Pascual y Sanda Sainz

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:53

  1. Haro

    Plazo extraordinario de inscripción en Haro

El Conservatorio Lucrecia Arana de Haro ha abierto el plazo extraordinario de inscripción para el curso 2025/2026, que se desarrollará del 16 al 23 de septiembre. Las personas interesadas pueden obtener más información en el conservatorio, situado en la calle Virgen de la Vega, 36, o en el teléfono 941 309 976 y la siguiente web. Informa María Caro

  1. Haro

    Los Best Of Wine, en Bodegas Bilbaínas

Bodegas Bilbaínas acogerá la próxima celebración de la Gala de Premios Best Of Wine Tourism 2026 Bilbao-Rioja el 8 de octubre a las 19.00 horas. La bodega de Haro recibió el premio Best Of Wine Tourism Internacional 2025 por parte de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC), con el que premiaron la excelencia de esta bodega en el sector del enoturismo. Informa María Caro

  1. Alfaro

    A la venta el autobús a fiestas de Corella

El último destino del servicio del autobús Voy y vengo seguro del Ayuntamiento de Alfaro será el próximo sábado 27 de septiembre a las fiestas de la vecina localidad navarra de Corella. Por un precio de 4 euros, los interesados ya pueden comprar sus billetes en el tótem electrónico del Palacio Abacial o en el portal alfarocultura.sacatuentrada.es. Pueden adquirirlos en los cuatro horarios de salida (a las 22.30, 23.15, 00.00 y 01.00 de la noche) con otros tantos de regreso (a las 04.00, 05.00, 06.00 y 07.00 de la mañana). Informa Ernesto Pascual

  1. Cervera

    La biblioteca regresa a la casa de cultura

Durante las obras de rehabilitación del edificio de la casa de cultura 'Firmo Rubio', intervención centrada en la mejora de la eficiencia energética, la movilidad y accesibilidad, iniciadas en diciembre del año pasado, la biblioteca municipal de Cervera se ha prestado en el torreón del Ayuntamiento. Finalizados los trabajos y después de trasladar el equipamiento, la biblioteca retomó este lunes su servicio en la casa de cultura. Informa Sanda Sainz

  1. Cabretón

    Suelta de dos toros ensogados, el sábado

Las fiestas de Cabretón se retoman mañana con merienda de las mujeres, a las 17.00, degustación de la Peña Goza Goza a las 20.00 y, a las 00.00, dj. El sábado se incluyen calderetes y, a las 17.30, suelta de dos toros ensogados de Toropasión. La asociación del toro de cuerda ofrecerá una degustación y bingo y la orquesta Azabache dos sesiones. El domingo habrá dianas, hinchables, misa, tiro al plato y mexicanas de Chuchín Ibáñez. Informa Sanda Sainz

  1. Ocón

    Inscripciones en la XII Ruta Ecuestre de Ocón

El sábado 11 de octubre se llevará a cabo la XII Ruta Ecuestre de Ocón. Las inscripciones se recogen hasta el 8 de octubre a través de teléfono 629 610 080 (Alfredo). La jornada comenzará a las 09.00 con una concentración de caballistas en Pipaona, con café, pastas y moscatel. De allí saldrá la ruta a las 09.30 y a las 11.00 pararán para almorzar (cada uno lo suyo). Finalizará con una comida en el restaurante La Alameda de Pipaona. Informa Sanda Sainz

  1. Ocón

    Taller micológico en el molino de viento

El Ayuntamiento de Ocón, Window Forest y Paeas La Rioja organizan un taller micológico el sábado 25 de octubre en el molino de viento. La inscripción cuesta 15 euros (reservas en el número de teléfono 620 70 16 44). Se realizará una salida de recolección de setas e identificación, así como la exposición de especies recolectada. Incluirá la presencia de micólogo y guías, material, permisos y seguro. Informa Sanda Sainz

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Cuatro años y medio más de cárcel para el abogado reincidente por estafar cerca de 85.000 euros a sus clientes
  5. 5

    Condenan en Navarra a un logroñés que intentó violar a su hermano en reiteradas ocasiones
  6. 6

    «Atropellaron a mi hija en un paso de cebra; habría que regular ya»
  7. 7

    Logroño registra ya más de cinco accidentes y cien denuncias al mes de patinetes eléctricos
  8. 8 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  9. 9

    Nueve preguntas (con respuesta) sobre la normativa de patinetes eléctricos en Logroño
  10. 10 El Ayuntamiento devolverá el precio íntegro para recuperar la propiedad de la parcela de Bosonit

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otras noticias de Haro, Alfaro, Cervera, Cabretón y Ocón

Otras noticias de Haro, Alfaro, Cervera, Cabretón y Ocón