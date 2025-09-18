Otras noticias de Haro, Alfaro, Cervera, Cabretón y Ocón

Haro Plazo extraordinario de inscripción en Haro

El Conservatorio Lucrecia Arana de Haro ha abierto el plazo extraordinario de inscripción para el curso 2025/2026, que se desarrollará del 16 al 23 de septiembre. Las personas interesadas pueden obtener más información en el conservatorio, situado en la calle Virgen de la Vega, 36, o en el teléfono 941 309 976 y la siguiente web. Informa María Caro

Haro Los Best Of Wine, en Bodegas Bilbaínas

Bodegas Bilbaínas acogerá la próxima celebración de la Gala de Premios Best Of Wine Tourism 2026 Bilbao-Rioja el 8 de octubre a las 19.00 horas. La bodega de Haro recibió el premio Best Of Wine Tourism Internacional 2025 por parte de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino (GWC), con el que premiaron la excelencia de esta bodega en el sector del enoturismo. Informa María Caro

Alfaro A la venta el autobús a fiestas de Corella

El último destino del servicio del autobús Voy y vengo seguro del Ayuntamiento de Alfaro será el próximo sábado 27 de septiembre a las fiestas de la vecina localidad navarra de Corella. Por un precio de 4 euros, los interesados ya pueden comprar sus billetes en el tótem electrónico del Palacio Abacial o en el portal alfarocultura.sacatuentrada.es. Pueden adquirirlos en los cuatro horarios de salida (a las 22.30, 23.15, 00.00 y 01.00 de la noche) con otros tantos de regreso (a las 04.00, 05.00, 06.00 y 07.00 de la mañana). Informa Ernesto Pascual

Cervera La biblioteca regresa a la casa de cultura

Durante las obras de rehabilitación del edificio de la casa de cultura 'Firmo Rubio', intervención centrada en la mejora de la eficiencia energética, la movilidad y accesibilidad, iniciadas en diciembre del año pasado, la biblioteca municipal de Cervera se ha prestado en el torreón del Ayuntamiento. Finalizados los trabajos y después de trasladar el equipamiento, la biblioteca retomó este lunes su servicio en la casa de cultura. Informa Sanda Sainz

Cabretón Suelta de dos toros ensogados, el sábado

Las fiestas de Cabretón se retoman mañana con merienda de las mujeres, a las 17.00, degustación de la Peña Goza Goza a las 20.00 y, a las 00.00, dj. El sábado se incluyen calderetes y, a las 17.30, suelta de dos toros ensogados de Toropasión. La asociación del toro de cuerda ofrecerá una degustación y bingo y la orquesta Azabache dos sesiones. El domingo habrá dianas, hinchables, misa, tiro al plato y mexicanas de Chuchín Ibáñez. Informa Sanda Sainz

Ocón Inscripciones en la XII Ruta Ecuestre de Ocón

El sábado 11 de octubre se llevará a cabo la XII Ruta Ecuestre de Ocón. Las inscripciones se recogen hasta el 8 de octubre a través de teléfono 629 610 080 (Alfredo). La jornada comenzará a las 09.00 con una concentración de caballistas en Pipaona, con café, pastas y moscatel. De allí saldrá la ruta a las 09.30 y a las 11.00 pararán para almorzar (cada uno lo suyo). Finalizará con una comida en el restaurante La Alameda de Pipaona. Informa Sanda Sainz

Ocón Taller micológico en el molino de viento

El Ayuntamiento de Ocón, Window Forest y Paeas La Rioja organizan un taller micológico el sábado 25 de octubre en el molino de viento. La inscripción cuesta 15 euros (reservas en el número de teléfono 620 70 16 44). Se realizará una salida de recolección de setas e identificación, así como la exposición de especies recolectada. Incluirá la presencia de micólogo y guías, material, permisos y seguro. Informa Sanda Sainz

