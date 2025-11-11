Otras noticias de Pradejón y Cornago

Sanda Sainz Martes, 11 de noviembre 2025, 08:34 | Actualizado 09:26h. Comenta Compartir

Pradejón Nueva recogida solidaria de tapones

El Ayuntamiento de Pradejón ha comunicado que se vuelve a poner en marcha la recogida de tapones en los contenedores solidarios. En este caso con un nuevo destino, la Fundación SEUR. Se trata de una entidad sin ánimo de lucro, creada en 2024, que se dedicada a ayudar a los colectivos más desfavorecidos como especial atención a la infancia con enfermedades raras, personas discapacitadas y familias sin recursos.

Cornago Cita en Cornago con los dinosaurios, mañana

La Universidad de La Rioja organiza mañana miércoles, a las 18.30 horas, en el salón de usos múltiples de Cornago, una charla sobre el patrimonio paleontológico de La Rioja del cretácico inferior y las icnitas de los yacimientos de la localidad. La charla forma parte del ciclo 'Café con el dinosaurio' y será impartida por José Joaquín Moratalla (Instituto Geológico y Minero de España). También se retransmitirá por internet.

Cornago Curso de pintura y taller de Navidad

La Fundación Caja Rioja, en colaboración con la Fundación La Caixa y el Consistorio organiza en Cornago el curso 'pintura y dibujo' con Olga del Río, los miércoles 3, 10 y 17 de diciembre; 14, 21 y 28 de enero de 2026; y 4, 11, 18 y 25 de febrero, de 16.30 a 18.30. Por otro lado, Manualidades Esther hará un taller de decoración navideña, los jueves 4, 11 y 18 de diciembre, de 17.00 a 19.30, por 15 euros.