Otras noticias de Cervera, Pradejón, Haro y Santo Domingo
Breves con las informaciones de actualidad riojana
Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:10
-
Cervera
Comienzan las obras de la calle San Miguel
El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha comunicado que los trabajos de reurbanización de la calle San Miguel han comenzado en el puente del río Alhama, junto a la zona del molino. Pide comprensión a los vecinos por las afecciones que se produzcan durante los cuatro meses de obras, cuyo presupuesto suma 570.838,60 euros (IVA incluido). Informa Sanda Sainz
-
Pradejón
Exposición de los 25 años de la banda
Mañana sábado se inaugurará en la Escuela Municipal de Música una exposición fotográfica con motivo del 25 aniversario de la Banda Municipal de Música de Pradejón. La muestra se podrá visitar de 17.30 a 19.30 horas y posteriormente estará durante todo el mes de noviembre en la terminal de autobuses. Se trata de un recorrido visual por la historia, los momentos y las personas que han formado parte de esta agrupación cultural durante sus 25 años de actividad. Informa Sanda Sainz
-
Haro
La lectura colectiva por Palestina será el domingo
Acampada por Palestina Haro reprograma la lectura colectiva del libro 'Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio' para este domingo, a las 12.30 horas, en la plaza de la Paz. Informa María Caro
-
Haro
Haro ampliará el sistema de riego en El Mazo
Iniciado el expediente de contratación de las obras de ampliación del sistema de riego del parque del Mazo, con un presupuesto total de 110.128 euros. La actuación se tramitará mediante procedimiento abierto y con carácter urgente y el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis semanas. Informa María Caro
-
Santo Domingo
El PSOE reclama mejoras en la Escuela de Música
El PSOE de Santo Domingo denunció que la Escuela de Música «está inscrita como escuela municipal, pero su funcionamiento actual no responde a los estándares que deberían acompañar a un servicio público de calidad». Así, instaron al Ayuntamiento a tomar medidas urgentes para dignificar el servicio. Informa María Caro