LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle San Miguel, en una zona de casas adosadas. PROYECTO (FABER 1900)

Otras noticias de Cervera, Pradejón, Haro y Santo Domingo

Breves con las informaciones de actualidad riojana

Sanda Sainz
María Caro

Sanda Sainz y María Caro

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:10

Comenta
  1. Cervera

    Comienzan las obras de la calle San Miguel

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha comunicado que los trabajos de reurbanización de la calle San Miguel han comenzado en el puente del río Alhama, junto a la zona del molino. Pide comprensión a los vecinos por las afecciones que se produzcan durante los cuatro meses de obras, cuyo presupuesto suma 570.838,60 euros (IVA incluido). Informa Sanda Sainz

  1. Pradejón

    Exposición de los 25 años de la banda

Mañana sábado se inaugurará en la Escuela Municipal de Música una exposición fotográfica con motivo del 25 aniversario de la Banda Municipal de Música de Pradejón. La muestra se podrá visitar de 17.30 a 19.30 horas y posteriormente estará durante todo el mes de noviembre en la terminal de autobuses. Se trata de un recorrido visual por la historia, los momentos y las personas que han formado parte de esta agrupación cultural durante sus 25 años de actividad. Informa Sanda Sainz

  1. Haro

    La lectura colectiva por Palestina será el domingo

Acampada por Palestina Haro reprograma la lectura colectiva del libro 'Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio' para este domingo, a las 12.30 horas, en la plaza de la Paz. Informa María Caro

  1. Haro

    Haro ampliará el sistema de riego en El Mazo

Iniciado el expediente de contratación de las obras de ampliación del sistema de riego del parque del Mazo, con un presupuesto total de 110.128 euros. La actuación se tramitará mediante procedimiento abierto y con carácter urgente y el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis semanas. Informa María Caro

  1. Santo Domingo

    El PSOE reclama mejoras en la Escuela de Música

El PSOE de Santo Domingo denunció que la Escuela de Música «está inscrita como escuela municipal, pero su funcionamiento actual no responde a los estándares que deberían acompañar a un servicio público de calidad». Así, instaron al Ayuntamiento a tomar medidas urgentes para dignificar el servicio. Informa María Caro

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  3. 3 Logroño, atacada por el Demogorgon
  4. 4 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  5. 5

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  6. 6

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  7. 7 García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?
  8. 8 Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción
  9. 9

    Una explotación ganadera modelo
  10. 10 Fausto Cambero y Rita Beltrán pugnarán por la presidencia del Partido Riojano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otras noticias de Cervera, Pradejón, Haro y Santo Domingo

Otras noticias de Cervera, Pradejón, Haro y Santo Domingo