Otras noticias de Cervera, Pradejón, Haro y Santo Domingo

Cervera Comienzan las obras de la calle San Miguel

El Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama ha comunicado que los trabajos de reurbanización de la calle San Miguel han comenzado en el puente del río Alhama, junto a la zona del molino. Pide comprensión a los vecinos por las afecciones que se produzcan durante los cuatro meses de obras, cuyo presupuesto suma 570.838,60 euros (IVA incluido). Informa Sanda Sainz

Pradejón Exposición de los 25 años de la banda

Mañana sábado se inaugurará en la Escuela Municipal de Música una exposición fotográfica con motivo del 25 aniversario de la Banda Municipal de Música de Pradejón. La muestra se podrá visitar de 17.30 a 19.30 horas y posteriormente estará durante todo el mes de noviembre en la terminal de autobuses. Se trata de un recorrido visual por la historia, los momentos y las personas que han formado parte de esta agrupación cultural durante sus 25 años de actividad. Informa Sanda Sainz

Haro La lectura colectiva por Palestina será el domingo

Acampada por Palestina Haro reprograma la lectura colectiva del libro 'Quiero estar despierto cuando muera. Diario de un genocidio' para este domingo, a las 12.30 horas, en la plaza de la Paz. Informa María Caro

Haro Haro ampliará el sistema de riego en El Mazo

Iniciado el expediente de contratación de las obras de ampliación del sistema de riego del parque del Mazo, con un presupuesto total de 110.128 euros. La actuación se tramitará mediante procedimiento abierto y con carácter urgente y el proyecto cuenta con un plazo de ejecución de seis semanas. Informa María Caro

Santo Domingo El PSOE reclama mejoras en la Escuela de Música

El PSOE de Santo Domingo denunció que la Escuela de Música «está inscrita como escuela municipal, pero su funcionamiento actual no responde a los estándares que deberían acompañar a un servicio público de calidad». Así, instaron al Ayuntamiento a tomar medidas urgentes para dignificar el servicio. Informa María Caro