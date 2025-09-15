LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SANDA

Otras noticias de Calahorra, Arnedo, El Villar de Arnedo, El Redal y Aldealobos

Breves con informaciones de la actualidad riojana

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:51

  1. Calahorra

    Documentos judíos, teatro, escritura y pinchos en Calahorra

SANDA

La Jornada Europea de la Cultura Judía 'El pueblo del libro' incluyó ayer visitas al patrimonio documental de la iglesia de San Andrés y la catedral de Calahorra. El sábado la obra 'La boda judía' contó con 180 asistentes, 18 el taller de escritura hebrea y en la degustación de postres al estilo sefardí se dieron 80 raciones de 3 pinchos cada una. Informa Sanda Sainz

  1. Calahorra

    Penúltimo rastro en el casco antiguo

SANDA

Ayer tuvo lugar el penúltimo rastro de 2025 del casco antiguo de Calahorra, en el rasillo de San Francisco y el rincón del coleccionista de Asfinca, en la plaza de la calle Pastelería. La siguiente cita será el 12 de octubre. Informa Sanda Sainz

  1. Arnedo

    Los Cursos de Verano tratan desde hoy la IA

La conferencia 'Desmitificando la inteligencia artificial: qué hay detrás de Chat GPT', a cargo del profesor de Matemáticas y Computación Jonathan Heras Vicente, abre esta tarde el XXXI Curso de Verano de la Universidad de La Rioja en Arnedo, que aborda hasta el viernes en cuatro conferencias y una proyección de cine con coloquio las implicaciones sociales de la Inteligencia Artificial. Con cita con entrada libre cada tarde a las 19.30 en la Casa de Cultura, mañana se centrarán en las soluciones de la IA para agricultura e industria. Informa Ernesto Pascual

  1. El Villar de Arnedo

    El Villar de Arnedo cierra sus fiestas

SANDA

Ayer finalizaron las fiestas del Santo Cristo de los Buenos Temporales en El Villar de Arnedo con misa, procesión, concierto del Mariachi Imperial Elegancia Mejicana, el segundo encierro de reses bravas y concurso de recortadores amenizado por la charanga Corco, degustación de la Ampa y encierro de la cuba con traca. Informa Sanda Sainz

  1. El Redal

    La IX Carrera y Marcha Solidaria del 12 de octubre será para VencELA

El domingo 12 de octubre se celebrará la IX Carrera y Marcha Solidaria de la Asociación El Redal en movimiento. La recaudación se destinará este año a VencELA Rioja (Asociación de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA). Se trata de una prueba no competitiva por un circuito rural de 12 kilómetros y colaboran los ayuntamientos de El Redal, Corera y Ocón.

La salida de la marcha está prevista a las 10.00 horas, la carrera senior a las 11.30 y la infantil a las 13.00, en la plaza del Ayuntamiento. Habrá camiseta, bolsa solidaria, sorteos y actividades al regresar. Informa Sanda Sainz

  1. Aldealobos

    Aldealobos se despide de sus fiestas

ÁLVARO GONZÁLEZ

Aldealobos de Ocón cerró ayer sus fiestas del Cristo y la Juventud, que comenzaron el viernes. El sábado tuvo lugar la procesión y misa con los gaiteros de Alberite. Estos días no han faltado las degustaciones y música. Informa Sanda Sainz

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pañuelo de San Mateo, también para los bebés
  2. 2

    «Nadie ha tenido interés en salvar los empleos»
  3. 3

    El velo de la izquierda
  4. 4

    La organización de la quedada motera se desvincula de los graves sucesos en Arrúbal
  5. 5 El Gobierno central revoca 136 licencias a pisos turísticos ilegales en La Rioja
  6. 6

    La UD Logroñés juega con fuego
  7. 7 Los Bomberos hallan el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión en un bar en Vallecas
  8. 8

    Santa Teresita se cierra desde este lunes para abordar unas obras que costarán medio millón de euros
  9. 9 El marcador | Victoria de la UDL y el resumen de los partidos del fin de semana
  10. 10 Javier San Pedro y La Casilla Ecológica, entre los ganadores del Concurso Agrícola de La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Otras noticias de Calahorra, Arnedo, El Villar de Arnedo, El Redal y Aldealobos

Otras noticias de Calahorra, Arnedo, El Villar de Arnedo, El Redal y Aldealobos