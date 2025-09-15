Otras noticias de Calahorra, Arnedo, El Villar de Arnedo, El Redal y Aldealobos Breves con informaciones de la actualidad riojana

Calahorra Documentos judíos, teatro, escritura y pinchos en Calahorra

La Jornada Europea de la Cultura Judía 'El pueblo del libro' incluyó ayer visitas al patrimonio documental de la iglesia de San Andrés y la catedral de Calahorra. El sábado la obra 'La boda judía' contó con 180 asistentes, 18 el taller de escritura hebrea y en la degustación de postres al estilo sefardí se dieron 80 raciones de 3 pinchos cada una. Informa Sanda Sainz

Calahorra Penúltimo rastro en el casco antiguo

Ayer tuvo lugar el penúltimo rastro de 2025 del casco antiguo de Calahorra, en el rasillo de San Francisco y el rincón del coleccionista de Asfinca, en la plaza de la calle Pastelería. La siguiente cita será el 12 de octubre. Informa Sanda Sainz

Arnedo Los Cursos de Verano tratan desde hoy la IA

La conferencia 'Desmitificando la inteligencia artificial: qué hay detrás de Chat GPT', a cargo del profesor de Matemáticas y Computación Jonathan Heras Vicente, abre esta tarde el XXXI Curso de Verano de la Universidad de La Rioja en Arnedo, que aborda hasta el viernes en cuatro conferencias y una proyección de cine con coloquio las implicaciones sociales de la Inteligencia Artificial. Con cita con entrada libre cada tarde a las 19.30 en la Casa de Cultura, mañana se centrarán en las soluciones de la IA para agricultura e industria. Informa Ernesto Pascual

El Villar de Arnedo El Villar de Arnedo cierra sus fiestas

Ayer finalizaron las fiestas del Santo Cristo de los Buenos Temporales en El Villar de Arnedo con misa, procesión, concierto del Mariachi Imperial Elegancia Mejicana, el segundo encierro de reses bravas y concurso de recortadores amenizado por la charanga Corco, degustación de la Ampa y encierro de la cuba con traca. Informa Sanda Sainz

El Redal La IX Carrera y Marcha Solidaria del 12 de octubre será para VencELA

El domingo 12 de octubre se celebrará la IX Carrera y Marcha Solidaria de la Asociación El Redal en movimiento. La recaudación se destinará este año a VencELA Rioja (Asociación de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA). Se trata de una prueba no competitiva por un circuito rural de 12 kilómetros y colaboran los ayuntamientos de El Redal, Corera y Ocón.

La salida de la marcha está prevista a las 10.00 horas, la carrera senior a las 11.30 y la infantil a las 13.00, en la plaza del Ayuntamiento. Habrá camiseta, bolsa solidaria, sorteos y actividades al regresar. Informa Sanda Sainz

Aldealobos Aldealobos se despide de sus fiestas

Aldealobos de Ocón cerró ayer sus fiestas del Cristo y la Juventud, que comenzaron el viernes. El sábado tuvo lugar la procesión y misa con los gaiteros de Alberite. Estos días no han faltado las degustaciones y música. Informa Sanda Sainz