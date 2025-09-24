Otras noticias de Arnedo, Haro, Pradejón, Rincón de Soto y Aguilar del Río Alhama Breves con las informaciones de actualidad riojana

Arnedo Los alumnos de pintura, en Iniciarte

Ampliar F.C.

El espacio Iniciarte, en la entrada del Centro Fundación Caja Rioja de Arnedo, acoge hasta el 15 de octubre la exposición de pintura de los alumnos de los talleres de dibujo y pintura que imparte Félix Martínez-Losa. Informa Ernesto Pascual

Pradejón La #ExperienciaINCIBE llega a Pradejón

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ofrece la #ExperienciaINCIBE para concienciar y proteger de las amenazas del mundo digital. Esta propuesta gratuita llega al frontón del Pradejón los días 26 (de 16.30 a 19.30) y 27 (de 09.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas). Informa Sanda Sainz

Haro La lluvia protagonizó el último Paseo Saludable de Haro

Ampliar C. MENA

El último 'Paseo Saludable' de Haro estuvo organizado por Carlos Mena y recorrió Labastida, Tres en raya, Tabuérniga y Machimbrado. Fue un recorrido de dificultad baja y cuatro horas de duración en el que la lluvia se convirtió en la protagonista inesperada, aunque no pudo evitar que se celebrase el tradicional almuerzo. Informa M. Caro

Rincón de Soto Nace la I Feria de Marcas de Calidad de La Rioja

El Ayuntamiento rinconero promueve con el respaldo del Gobierno de La Rioja y en colaboración con la DOP Peras de Rincón de Soto la I Feria de Marcas de Calidad de La Rioja que tendrá lugar el sábado 25 y domingo 26 de octubre. Incluirá paseos en trenecito por los campos, catas, degustaciones, charlas, 'showcookings' y música en directo, entre otras actividades. El objetivo es dar a conocer y poner en valor la diversidad y calidad de los alimentos riojanos. Informa Sanda Sainz

Rincón de Soto Mañana se presenta el libro 'A tumba abierta'

La casa de cultura Antonio García de Rincón de Soto acogerá mañana jueves la presentación del libro 'A tumba abierta' (editorial La Cabaña del Loco, 2025), escrito por el rinconero Elías López (componente de Tres de Copas y Suit550, rap). El acto tendrá lugar a las 20.15 horas. Informa Sanda Sainz

Aguilar del Río Alhama Danza urbana, zumba y pilates desde octubre

Danza58 iniciará el 6 de octubre el curso de danza urbana dirigido a niños y adolescentes. Tendrá lugar los lunes y miércoles, de 18.00 a 19.00 horas. Los mismos días, para adultos y adolescentes a partir de 13 años, ofrecerá zumba (de 19.00 a 20.00) y pilates (de 20.00 a 21.00 horas). Informa Sanda Sainz