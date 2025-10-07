Otras noticias de Arnedo, Haro, Igea y Quel

Martes, 7 de octubre 2025, 07:59 Comenta Compartir

Arnedo Nueva remesa de medicamentos para Ucrania

La colaboración entre Cáritas Arnedo y la ONG Más Que Farmacias ha dado lugar a una nueva remesa de medicamentos y material de cura donada al colectivo de ucranianos de La Rioja para enviarlo para cubrir las necesidades que surgen de la guerra. En la entrega participó el vicepresidente de Más Que Farmacias, Fernando Martínez López. Informa Ernesto Pascual

Igea Obras de mejora de accesibilidad en Igea

El Consistorio de Igea adjudicó a González Valls tres mejoras de accesibilidad que se llevan a cabo por 28.435 euros (IVA incluido). En la calle Mayor consiste en un rebaje de la acera y la instalación de una barandilla. También incluye una barandilla en la calle Chorro y rebaje y ampliación de la acera en la Avenida de La Rioja (paso peatonal de acceso al centro social). Informa Sanda Sainz

Haro Continúan las obras de las pistas de pádel

Haro continúa con la construcción de las dos pistas de pádel en el complejo El Mazo que dieron comienzo durante la segunda quincena de junio. Esta obra, cuyo importe total con impuestos es de 238.117,5 euros, fue adjudicado a la empresa Valentín Martínez S. L., tras salir a licitación en dos ocasiones y tras la aprobación de otro presupuesto en marzo del año 2023 durante la gestión del anterior equipo de Gobierno. De esta manera, como han confirmado desde el Ayuntamiento, está previsto que concluya a finales de octubre o principios de noviembre de este año.

Quel Aqlara, nueva empresa del servicio de agua

El Ayuntamiento de Quel ha comunicado que desde el 1 de octubre la empresa Aqlara es la nueva concesionaria del servicio de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. La atención al cliente se realiza telefónicamente a través del 900 060 155 (usuario) y 900 060 162 (averías). También de forma presencial los martes en horario de 09.00 a 14.00 en el Consistorio. Informa Sanda Sainz