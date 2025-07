'Las Noches del Mirador' de Albelda ofrecen seis conciertos durante los meses de julio y agosto

Diego Marín A. Logroño Martes, 1 de julio 2025, 08:32 Comenta Compartir

El próximo 5 de julio comienza el programa 'Las Noches del Mirador' de Albelda de Iregua, una serie de conciertos nocturnos que se desarrollarán semanalmente durante los meses de julio y agosto. El ciclo comienza el sábado, a las 21.30 horas, con el concierto del grupo local Arrumako y una fiesta de la cerveza. Después, en jornadas sucesivas, los viernes, actuarán Darío Campos (flamenco), The Nowhere Plan (tributo a The Beatles), Vivace Folk, Comosonson (ritmos cubanos) y The Storninos Band).

«Se trata de una actividad consolidada en el pueblo que ameniza el verano en un entorno inmejorable y con una amplia variedad de estilos y actuaciones», ha explicado Sergio Ochagavía, alcalde de Albelda de Iregua. «Las vistas, el ambiente y la buena música reinarán en nuestro pueblo», añade. Todas las actuaciones se celebrarán en el mirador de San Martín, que ofrece una visión panorámica de toda la localidad y el Bajo Iregua.

En esta nueva edición cambia el día de celebración, ya que en ediciones anteriores se celebraba entre semana, en días laborales, y en esta ocasión será en fin de semana. «De esta manera esperamos que más personas del municipio o quienes quieran acompañarnos puedan disfrutar de esta bonita actividad», declara Teresa Ochagavía, concejala de Festejos del Ayuntamiento de Albelda. El programa finalizará el 15 de agosto, ofreciendo un total de seis citas musicales con «un programa completo con gran variedad de estilos y preparado para hacer disfrutar al público asistente», destaca el equipo de Gobierno local.