Nueva iniciativa del comercio najerino para el Día de la Madre

La asociación de comerciantes de Nájera 'Mercanayara' se encuentra inmersa desde esta semana y hasta el próximo 4 de mayo, Día de la Madre, ... en una nueva iniciativa comercial.

Rafael Díez, presidente de la asociación, explicaba que «se trata de una nueva campaña en la que, con las compras en los establecimientos adheridos, se entregan boletos con los que participarán en el sorteo de tres vales de 50 euros cada uno».

Habrá tres premios, por tanto, para gastar en los establecimientos najerinos. En total, participan 16 comercios de moda, hogar, complementos, peluquería y deportes.

«Estamos contentos con la respuesta de los najerinos unas veces por los descuentos, y otras también sin ellos»

Se trata de una de las muchas actividades que organiza la asociación de comercio de Nájera, que tiene como objetivo general «que la gente vea que seguimos vivos», como explicaba su presidente. «Vivos y con ganas de pelear».

Otras de las iniciativas de la asociación son las campañas de Nájera Stock de inverno y verano, las campañas del Día del Padre, Día de la Madre, Black Friday, etc. «Tratamos de que cada dos meses hay una campaña en Nájera», explicaba el presidente de la asociación comercial.

Como reconocía Díez, las campañas en el comercio de Nájera suelen tener mucho éxito. «Unas por precio y otras porque la gente sale a comprar, van muy bien. La verdad es que estamos contentos con la respuesta de los najerinos en cuanto a las compras –manifestaba–. Dentro de la situación actual, que tampoco está para tirar cohetes, pero vamos sobreviviendo». Y es que Rafael Díez reconocía que la de Nájera es una situaciónprivilegiada comparada con otras cabeceras de comarca.

«Yo me muevo bastante, me gusta tantear el comercio en sitios cercanos y me da pena ver en otras ciudades de La Rioja Alta, en las que las asociaciones han desaparecido y cómo les cuesta impulsar las ventas. Por eso, gracias a la asociación fuerte que tenemos, nosotros podemos seguir luchando, creando diferentes iniciativas que disfruten los najerinos visitantes y diciendo que estamos vivos», recalcó el comerciante.