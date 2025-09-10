Un muro-pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación invertirá alrededor de 3 millones de euros
Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:45
La construcción de un muro-pantalla de 170 metros de largo por 10 de altura que sujete a los posibles futuros desprendimientos de roca es ... la solución decidida y adoptada por los técnicos del Gobierno de La Rioja para garantizar a futuro el paso por la carretera LR-115 en Arnedillo, que continúa cortada por las enormes rocas que la sepultaron en la mañana del 25 de marzo -un paso alternativo construido en el otro margen del Cidacos en tiempo record da acceso a la villa y al Alto Cidacos desde Semana Santa -.
Tras meses de estudio geológico minucioso, a la altura de la magnitud del desprendimiento más importante sufrido sobre una vía riojana, los técnicos han llegado a esta solución para recuperar el tráfico, una actuación en la que la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación invertirá alrededor de 3 millones de euros.
Sobre una zapata de 5 metros de profundidad, se construirá ese muro pantalal de 170 metros de largo y 10 de alto, separado de la ladera rocosa por un arenero de 30 metros. Su propósito: que recoja y frene las grandes rocas que quedan y pueden desprenderse, frenándolas para intentar que no lleguen al muro y, por supuesto, que no salten a la carretera. Además, la malla de protección que se colocará en obra para resguardar a trabajadores y operarios también se quedará colocada.
Con el proyecto prácticamente finalizado, el Gobierno de La Rioja confía en sacarlo a licitación en noviembre o diciembre para iniciar los trabajos y llegar al verano, allá por julio, con la carretera de nuevo abierta.
