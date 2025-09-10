LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un muro-pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo

La Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación invertirá alrededor de 3 millones de euros

Ernesto Pascual

Ernesto Pascual

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:45

La construcción de un muro-pantalla de 170 metros de largo por 10 de altura que sujete a los posibles futuros desprendimientos de roca es ... la solución decidida y adoptada por los técnicos del Gobierno de La Rioja para garantizar a futuro el paso por la carretera LR-115 en Arnedillo, que continúa cortada por las enormes rocas que la sepultaron en la mañana del 25 de marzo -un paso alternativo construido en el otro margen del Cidacos en tiempo record da acceso a la villa y al Alto Cidacos desde Semana Santa -.

