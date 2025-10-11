Miles de amantes del campo acuden a la feria de Ojacastro

La XXI Feria de Ganado y Artesanía Agroalimentaria de Ojacastro ha congregado este sábado a miles de personas, amantes del campo y la artesanía ... que, animados por el buen tiempo llegaron de distintos puntos de la región y también de País Vasco a la localidad riojalteña a disfrutar del ganado autóctono, su artesanía y una variada muestra gastronómica de productos de cercanía.

La feria comenzó el viernes 10 de octubre, con la proyección del documental 'Ganado o desierto', de Alfonso Lacuesta, en las instalaciones de El Fielato.

Este sábado ha comenzado con un acercamiento al patrimonio de la localidad, con una visita guiada desde Ojacastro hasta la Ermita de El Ángel, pasando por la nevera y regresando por el Barrio Pisón. También se ha celebrado una visita al interior de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa, ambas con decenas de curiosos que disfrutaron del paseo.

El 'plato fuerte', como cada año, ha sido la exposición de ganado junto a la ribera del río Oja, que comenzó a las 11.00 de la mañana y se ha prolongado hasta las 15.00 horas. A lo largo de 27 pequeños rediles, cabras, toros, vacas, perros pastores y un sinfín de llamativas especies ganaderas han deleitado a los asistentes, especialmente a los niños.

De forma paralela, en las calles del pueblo se ha celebrado la feria agroalimentaria y de artesanía, que llegaba hasta en la plaza de la iglesia -donde había degustación de morcilla- y alrededores. A mitad de camino, en el solar del Sindicato, tenía lugar la Feria de antigüedades y coleccionismo.

Una larga cola serpenteaba entre los puestos de la plaza, de pacientes visitantes que aguardaron durante más de una hora para probar la ternera que estaba siendo asada en la plaza de la iglesia, la gran protagonista de la jornada.

La feria continúa hasta las 20.00 horas, y termina con un animado concierto de Bandaluse Big Band, que ofrecerá su variado repertorio de jazz, blues y temas tradicionale.

Este domingo continúa la muestra ganadera y agroalimentaria, y también están programadas las dos visitas guiadas, desde Ojacastro hasta la ermita de El Ángel, la nevera y regreso por Barrio Pisón y otra al interior de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa. Además, desde las 10.30 habrá una exposición de coches clásicos, organizada por Ni Fu Ni Fa Motor Club, en el Sindicato, degustación de lomo con pimientos en la plaza de la iglesia y chocolatada de despedida.