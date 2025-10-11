LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una niña explicaba a los asistentes las características de su rebaño de ovejas. M. C.
Ojacastro

Miles de amantes del campo acuden a la feria de Ojacastro

Este domingo continúa la XXI Feria Ganadera y Artesanía Agroalimentaria, con visitas guiadas, la ternera asada y un centenar de productos de cercanía

María Caro

María Caro

Ojacastro

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:50

La XXI Feria de Ganado y Artesanía Agroalimentaria de Ojacastro ha congregado este sábado a miles de personas, amantes del campo y la artesanía ... que, animados por el buen tiempo llegaron de distintos puntos de la región y también de País Vasco a la localidad riojalteña a disfrutar del ganado autóctono, su artesanía y una variada muestra gastronómica de productos de cercanía.

