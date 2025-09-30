Subvenciones dirigidas a las asociaciones de El Villar de Arnedo

Sanda Sainz Martes, 30 de septiembre 2025, 07:47 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Villar de Arnedo ha publicado la memoria de subvenciones para 2024, 2025 y 2026 que benefician a la AMPA del colegio y Asociación de Mujeres, ambas con 901,52 euros cada año; el Club Deportivo La Amistad, con 300 euros cada año; y Asociación Vive El Villar, con 901,52 euros en 2024 y 1.200 en 2025 y en 2026. El Consistorio también podrá subvencionar premios previa solicitud, con 1.000 euros cada año.