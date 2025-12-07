Los Marchos de Fuenmayor encienden más de cien hogueras

L.R. Domingo, 7 de diciembre 2025, 21:26 Comenta Compartir

Las campanas de la torre de la iglesia de Fuenmayor han anunciado a las 19.00 horas que era el momento de encender las más de cien hogueras que se esperaban en la edición de los Marchos de este año. La cita festiva rinde homenaje a la historia que cuenta que, cuando el ejército francés ansiaba la conquista y el saqueo de Fuenmayor en la Guerra de la Independencia, sus habitantes decidieron prender hogueras en su puerta para que los invasores creyeran que sus hogares y el pueblo había sido ya saqueado.

En la puerta del ayuntamiento el alcalde, con el resto de la Corporación y todos los vecinos y visitantes, ha encendido el Marcho y así ha dado comienzo al pasacalles que han amenizado los gaiteros mientras recorrían todos las hogueras del casco antiguo. La gran degustación popular, que ofrece el ayuntamiento para todos los vecinos y visitantes con patatas asadas, chorizo y salchichón asados, y vinos locales, esperaban después.

La noche se cierra con un concierto dj en el polideportivo y fuegos artificiales.

