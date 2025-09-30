La 10ª marcha senderista 'Música entre viñedos' contará con dos recorridos en San Vicente
Martes, 30 de septiembre 2025, 07:47
El sábado 1 de noviembre se celebra la 10ª marcha senderista 'Música entre Viñedos', una experiencia organizada por la asociación Cultural Sonsierra que une naturaleza, ... música y patrimonio.
El recorrido cuenta con 17 kilómetros que transcurrirán entre viñedos, eremitorios, dólmenes y guardaviñas, acompañados de música en directo en los rincones más especiales del recorrido.
En esta edición la prueba cuenta con dos trazados, el primero de 17,7 kilómetros y otro de 12, que comienzan y terminan en la plaza Mayor de San Vicente. Ambos recorridos discurren por el entorno de la ermita Santa María de la Piscina, el Dolmen de la Cascaja, Lagares de Zabala, Peciña y el Menhir de Peña Lacha, los Eremitorios de Gobate, Rivas de Tereso, el Lagar de Pangua y la Ermita de San Martín.
