Marcha contra el cáncer el sábado 6 de diciembre en Rincón de Olivedo
Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:54
Rincón de Olivedo celebrará la marcha contra el cáncer el sábado 6 de diciembre, a las 10.30 horas. Participar cuesta 8 euros e incluye ... camiseta y avituallamiento.
La inscripción anticipada se puede realizar en internet; presencialmente se abrió el salón de usos múltiples este viernes y sábado y lo hará de nuevo el 28 de noviembre de 17.00 a 20.00 y el 29 de 11.00 a 13.00.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión