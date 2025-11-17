LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Marcha contra el cáncer en Rincón de Olivedo, en una imagen de arhivo. I.Á.

Marcha contra el cáncer el sábado 6 de diciembre en Rincón de Olivedo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:54

Rincón de Olivedo celebrará la marcha contra el cáncer el sábado 6 de diciembre, a las 10.30 horas. Participar cuesta 8 euros e incluye ... camiseta y avituallamiento.

