La marcha contra el cáncer reúne a 300 personas en Igea

La segunda edición de la marcha contra el cáncer de Igea se celebró este sábado con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española ... Contra el Cáncer de La Rioja. La cita contó con la participación de unas 300 personas de todas las edades. La salida tuvo lugar en la plaza Pedro María Sanz Alonso pasadas las 10.00 horas y el recorrido se realizó por un trayecto de cuatro kilómetros, circular, a diferencia del año pasado que fue lineal de ida y vuelta.

Mezcló zona urbana y caminos para andar sin dificultad. De Igea llegaron por la carretera hasta casi la fábrica de Hersanz y dejaron el asfalto para ir hacia la ermita de la Virgen del Pilar, la balsa de la Hoya de Gimileo, carretera LR-283 y bajada por el cementerio hasta el casco urbano.

La jornada comenzó con la recogida de camisetas en la Peña Oasis a las 09.30 horas. Y aquí al regresar de la ruta hubo degustación de pincho de tortilla. Los actos continuaron con un taller infantil a cargo de la academia de refuerzo escolar Krisark (refuerzo escolar) en la plaza, contratada por el Ayuntamiento y una masterclass de zumba para todos los públicos. Para finalizar se realizó un bingo solidario con productos donados por los comercios y colectivos locales.

Las próximas marchas para la AECC de La Rioja serán el 19 de octubre en Alfaro y el 9 de noviembre en Santo Domingo

Además, se instaló un puesto de venta de objetos de la AECC y lotería de Navidad en la plaza Pedro María Sanz y no faltó la mascota (Pantera Rosa), gracias a la colaboración de una voluntaria igeana, con la que se fotografiaron niños y mayores.

En la primera edición la marcha se organizó a través del Dinoclub de Igea, cuando Inma Toledo Fadrique y Mara Jiménez Antón eran presidentas. Ahora ya no están al frente del Dinoclub, pero continúan a título personal con la organización de este evento benéfico con la idea de mantenerlo cada año. En 2024 tuvieron 172 participantes y este sábado se mostrando contentas por llegar a las 300, con gente de Igea, Cornago, Rincón de Olivedo, Rincón de Soto, Cervera, Alfaro y otros lugares. Contaron con protección civil, una ambulancia y la colaboración del Consistorio.

Alfaro y Santo Domingo

Las siguientes marchas solidarias a favor de la AECC de La Rioja tendrán lugar el 19 de octubre en Alfaro, coincidiendo con el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y el 9 de noviembre en Santo Domingo de La Calzada.