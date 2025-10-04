LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Salida de la marcha contra el cáncer celebrada este sábado en Igea.

Salida de la marcha contra el cáncer celebrada este sábado en Igea. SANDA
Igea

La marcha contra el cáncer reúne a 300 personas en Igea

Después de realizar la ruta de cuatro kilómetros el programa incluyó degustación, taller infantil, zumba y bingo

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 4 de octubre 2025, 19:13

La segunda edición de la marcha contra el cáncer de Igea se celebró este sábado con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Española ... Contra el Cáncer de La Rioja. La cita contó con la participación de unas 300 personas de todas las edades. La salida tuvo lugar en la plaza Pedro María Sanz Alonso pasadas las 10.00 horas y el recorrido se realizó por un trayecto de cuatro kilómetros, circular, a diferencia del año pasado que fue lineal de ida y vuelta.

