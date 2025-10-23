Luisa Martín y Olivia Molina llenarán el sábado la Florida con 'Malditos tacones'

Ernesto Pascual Alfaro Jueves, 23 de octubre 2025, 17:17 Comenta Compartir

Después de comenzar este pasado 4 de octubre sonando con el concierto que compartieron La Rioja Big Band junto al cantante Dani Amatriaín, la sala Florida se adentra este sábado en la segunda de las tres citas del ciclo otoñal programado por el Ayuntamiento de Alfaro dentro de la Red de Teatros de La Rioja. Con el objetivo del Gobierno de La Rioja de aproximar las artes escénicas a públicos de toda la Comunidad, esta segunda propuesta del cartel es con el teatro: con la obra 'Malditos tacones', que reúne en escena a dos grandes del panorama nacional, las actrices Luisa Martín y Olivia Molina.

Desde las 20.00 horas de este sábado y por 10 euros la entrada, esta obra teatral se presenta como un «texto palpitante de Ignacio Amestoy» sobre «dos mujeres que se enfrentan con el poder en sus manos, buscan la verdad y encuentran la mentira, dos supervivientes de hoy, que buscan el oxígeno imprescindible para recuperar una dignidad perdida», según relata la sinopsis recogida por la Red de Teatros de La Rioja.

Con todo el patio de butacas prácticamente ya vendido, los interesados pueden encontrar entradas de forma previa, sobre todo para el palco, en el portal alfarocultura.sacatuentrada.es o en el tótem electrónico del Palacio Abacial, además de en taquilla.

Tras esta obra teatral, que sigue recorriendo el país en una gira nacional, la tercera cita del ciclo llegará en la tarde del viernes 5 de diciembre con el espectáculo de magia 'Imperium', a cargo de Peio Rivas, Rubén Díaz y Asier Cortés, con las entradas anticipadas ya a la venta por un precio de 5 euros.

