La localidad de Ezcaray culmina la primera fase de renovación de su iluminación

El Ayuntamiento de Ezcaray ha completado una primera fase de renovación del alumbrado exterior municipal, «dentro de su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad», anunciaron fuentes municipales.

La actuación ha supuesto una inversión total de 90.645 euros, de los cuales el Gobierno de La Rioja ha subvencionado el 77% a través del programa de ayudas para la mejora y renovación de instalaciones de alumbrado público exterior.

En esta fase se han renovado 100 puntos de luz y se ha adaptado un centro de mando con telegestión, lo que permitirá un control remoto más preciso del encendido, el consumo y el mantenimiento de las instalaciones.

Las nuevas luminarias cuentan con una vida útil de más de 100.000 horas, garantizando un funcionamiento eficiente y duradero.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, subrayó que las nuevas luminarias «combinan tecnología, estética y sostenibilidad. No solo mejoran la iluminación de nuestras calles, sino que también reducen el consumo energético y el impacto ambiental».