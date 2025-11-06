LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ezcaray

La localidad de Ezcaray culmina la primera fase de renovación de su iluminación

M. C.

Ezcaray.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:50

El Ayuntamiento de Ezcaray ha completado una primera fase de renovación del alumbrado exterior municipal, «dentro de su compromiso con la eficiencia energética y la sostenibilidad», anunciaron fuentes municipales.

La actuación ha supuesto una inversión total de 90.645 euros, de los cuales el Gobierno de La Rioja ha subvencionado el 77% a través del programa de ayudas para la mejora y renovación de instalaciones de alumbrado público exterior.

En esta fase se han renovado 100 puntos de luz y se ha adaptado un centro de mando con telegestión, lo que permitirá un control remoto más preciso del encendido, el consumo y el mantenimiento de las instalaciones.

Diego Bengoa

Las nuevas luminarias cuentan con una vida útil de más de 100.000 horas, garantizando un funcionamiento eficiente y duradero.

El alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa, subrayó que las nuevas luminarias «combinan tecnología, estética y sostenibilidad. No solo mejoran la iluminación de nuestras calles, sino que también reducen el consumo energético y el impacto ambiental».

