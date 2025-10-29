La reurbanización parcial de la Avenida de La Rioja de Igea se licita por 293.108 euros
Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:26
El Ayuntamiento de Igea ha publicado la licitación de los trabajos de reurbanización parcial de la Avenida de La Rioja, con un precio base de ... 293.108,77 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. La ofertas se pueden entregar hasta el 9 de noviembre a las 23.59 horas.
El proyecto se centra en la mejora de dos tramos de la travesía de la LR-283, uno situado en el lado norte, entre el número 57 y el 85 de la Avenida de La Rioja y otro en el sur, entre el 46 y el 56.
En concreto, las obras consistirán en la sustitución de tuberías de saneamiento, abastecimiento, así como en la mejora de la pavimentación, además de dar salida a la nueva red de aguas pluviales hasta el barranco de La Cañada. Se mantendrá la actual acera y está previsto llevar el tendido de abastecimiento hasta la nueva canalización del camino Bajero, dando continuidad de esta forma a las intervenciones realizadas por el Consistorio en los últimos años, según se explica en la memoria del proyecto elaborada por el arquitecto técnico e ingeniero de edificación, David Ortega Jiménez. En total, se intervendrá en una superficie de 2.071,34 metros cuadrados.
Clausura de Igea Emprende
Hoy se llevará a cabo la clausura de Igea Emprende en el Centro de Interpretación Paleontológica. Se trata de un encuentro para proponer ideas, proyectos y apoyos con los que impulsar el medio rural riojano.
Entre las 09.00 y las 12.30 horas, presentarán sus iniciativas Neko Escalada, Hidromiel del Pueblo, Sustraia Rural Tech, Hattrick Fútbol Indoor, Jorge Montoya y Jamones Casa Pichón. La empresa riojana Solteco se encargará de la 'ponencia inspiradora', se plantearán dos mesas redondas sobre emprendimiento, sostenibilidad e innovación y en las conclusiones y cierre intervendrán representantes de Nexio Consulting y del Gobierno de La Rioja.
