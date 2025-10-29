La reurbanización parcial de la Avenida de La Rioja de Igea se licita por 293.108 euros

El Ayuntamiento de Igea ha publicado la licitación de los trabajos de reurbanización parcial de la Avenida de La Rioja, con un precio base de ... 293.108,77 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. La ofertas se pueden entregar hasta el 9 de noviembre a las 23.59 horas.

El proyecto se centra en la mejora de dos tramos de la travesía de la LR-283, uno situado en el lado norte, entre el número 57 y el 85 de la Avenida de La Rioja y otro en el sur, entre el 46 y el 56.

En concreto, las obras consistirán en la sustitución de tuberías de saneamiento, abastecimiento, así como en la mejora de la pavimentación, además de dar salida a la nueva red de aguas pluviales hasta el barranco de La Cañada. Se mantendrá la actual acera y está previsto llevar el tendido de abastecimiento hasta la nueva canalización del camino Bajero, dando continuidad de esta forma a las intervenciones realizadas por el Consistorio en los últimos años, según se explica en la memoria del proyecto elaborada por el arquitecto técnico e ingeniero de edificación, David Ortega Jiménez. En total, se intervendrá en una superficie de 2.071,34 metros cuadrados.

Clausura de Igea Emprende

Hoy se llevará a cabo la clausura de Igea Emprende en el Centro de Interpretación Paleontológica. Se trata de un encuentro para proponer ideas, proyectos y apoyos con los que impulsar el medio rural riojano.

Entre las 09.00 y las 12.30 horas, presentarán sus iniciativas Neko Escalada, Hidromiel del Pueblo, Sustraia Rural Tech, Hattrick Fútbol Indoor, Jorge Montoya y Jamones Casa Pichón. La empresa riojana Solteco se encargará de la 'ponencia inspiradora', se plantearán dos mesas redondas sobre emprendimiento, sostenibilidad e innovación y en las conclusiones y cierre intervendrán representantes de Nexio Consulting y del Gobierno de La Rioja.