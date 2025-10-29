LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de Igea, en una imagen de archivo. Justo Rodríguez

La reurbanización parcial de la Avenida de La Rioja de Igea se licita por 293.108 euros

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:26

Comenta

El Ayuntamiento de Igea ha publicado la licitación de los trabajos de reurbanización parcial de la Avenida de La Rioja, con un precio base de ... 293.108,77 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses. La ofertas se pueden entregar hasta el 9 de noviembre a las 23.59 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan muerta a una mujer en su domicilio de Logroño
  2. 2 El desaparecido en Navarrete manda un vídeo a la familia, que no retira la denuncia
  3. 3 El kamikaze de la AP-68 conducía borracho, sin permiso y con un vehículo robado
  4. 4 Prisión provisional sin fianza para el kamikaze de la AP-68
  5. 5 La empresa riojana Aresol y la canadiense Ecolomondo construirán cuatro plantas de pirólisis de neumáticos en la UE
  6. 6 La víctima tenía un corte en el cuello y otro en el corazón que descartan el suicidio, afirman los forenses
  7. 7 UAGR: «Peligra el sector vitivinícola y muchas explotaciones ya están en bancarrota»
  8. 8

    La SD Logroñés se topa con la calidad del Racing
  9. 9 Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas
  10. 10

    La gripe aviar llega a Navarra y cunde la preocupación en las granjas riojanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La reurbanización parcial de la Avenida de La Rioja de Igea se licita por 293.108 euros

La reurbanización parcial de la Avenida de La Rioja de Igea se licita por 293.108 euros