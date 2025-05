Vox sigue sin encontrar concejales en Lardero

Dos meses después de la dimisión de los dos concejales de Vox en Lardero, el partido político todavía no tiene sustitutos. El pasado jueves se celebró un pleno extraordinario en el Ayuntamiento larderano y en la Corporación municipal faltaron los dos ediles de Vox ... ya que aún no ha habido quien recoja las actas de edil vacantes. El pasado 14 de marzo Laura Llorente y Pietro Chesús Alvero presentaron su renuncia como «expresión de rechazo» hacia lo que creían «una contradicción en los valores del partido» por parte de la dirección de Vox La Rioja. A día de hoy ya ha habido ocho candidatos de la lista municipal de Vox para las elecciones municipales de 2023 que han rechazo asumir el cargo, de manera que ahora mismo se espera la respuesta de los números 11 y 12, David Rodríguez González y Pilar Pujades Martínez.

El próximo pleno ordinario en el Consistorio se celebra el 28 de mayo y para poder proceder a la toma de posesión de los nuevos concejales la propuesta del partido debe pasar antes por comisión informativa el viernes anterior, para lo que debe presentarse la convocatoria del pleno una semana antes del señalamiento, así que, si se tiene en cuenta que San Isidro (15 de mayo) es festival local en Lardero, Vox apenas cuenta con una semana para poder presentar oficialmente a sus candidatos. Y no parece fácil porque al Ayuntamiento le está costando mucho obtener respuesta de los mismos. Hasta que el candidato no renuncia no se puede pasar al siguiente. «Es labor del secretario municipal localizar a los siguientes en la lista pero hemos tenido que recurrir a la Junta Electoral para obtener información porque de algunos no tenemos su contacto y a otros hemos mandado varios burofax, lo que nos hace perder mucho tiempo», explica el equipo de Gobierno local.

Ampliar Ignacio Aquesolo y Ángel Alda durante una rueda de prensa de Vox. L.R.

«Estamos esperando a la junta Electoral»

Ángel Alda, presidente de Vox en La Rioja, manifestó el 2 de abril que ya tenían «dos candidatos de la lista que van a aceptar», aunque no reveló sus nombres. Alda estimó entonces que las sustituciones se resolverían a finales de abril, pero bien entrado ya mayo el problema persiste y Vox continúa sin concejales. Y si no presenta los candidatos en los próximos días, continuará sin representación en la Corporación un buen tiempo más puesto que el siguiente pleno ordinario se celebrará el 30 de julio. «Estamos esperando a que la Junta Electoral se pronuncie pero sí tenemos personas para optar a recoger el acta. Y si no, el partido tiene potestad para elegir, pero sí va a haber dos personas porque tenemos gente en la lista que quiere recoger el acta», asegura Alda a Diario La Rioja. El presidente de Vox en La Rioja también señala que el responsable de encontrar a los sustitutos es Ignacio Aquesolo, el cabeza de lista de Vox en las últimas elecciones y que presentó su dimisión «por motivos personales» cinco meses después de su ingreso en la Corporación. Con la suya, Vox acumula tres dimisiones de concejales y ocho renuncias a recoger el acta de concejal durante la presente legislatura en Lardero.

Si los siguientes en la lista, David Rodríguez y Pilar Pujades, no aceptan el cargo, la responsabilidad pasaría a José Antonio González-Lacarra, expresidente de la Asociación Riojana de Automoción, y Juan Bas Angulo. Y, tras ellos, Silvia Garrido, quien fue la número 2 al Parlamento regional y la 1 al Senado en 2019. Vox ejerce en la oposición en el Consistorio larderano, en el que gobierna PP con mayoría absoluta, aunque hay que destacar que fue en esta localidad donde mayor porcentaje de votos logró en las elecciones municipales de 2023 (10,77%).