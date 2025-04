Se buscan concejales de Vox para Lardero

El Ayuntamiento de Lardero no encuentra concejales de Vox para sustituir a Laura Llorente y Pietro Chesús Alvero, quienes dimitieron el pasado 14 de marzo ... . El pasado día 26 el pleno municipal tomó conocimiento de las renuncias y, desde entonces, el Consistorio ha contactado con los siguientes candidatos en la lista municipal de Vox, acumulando ya siete rechazos y alcanzando el número 10 sin que nadie, hasta el momento, haya aceptado entrar en la Corporación.

Vox entró por primera vez en el Ayuntamiento larderano con dos ediles en 2023, los electos Ignacio Aquesolo y Laura Llorente. La renuncia de Aquesolo cinco meses después de su ingreso en la Corporación propició la vuelta de Alvero, que ya había sido concejal de UPyD (2015-2018), pero, tras la reciente marcha de este junto a Llorente, la cascada de renuncias a entrar crece a diario. Ni Celia Carderas, Carlos Sobrón, Concepción Burgos, Rubén Vallenilla, Antonio Salas, Estrella Jiménez ni José Moldes, los siguientes en la lista, han deseado tomar el testigo, según ha informado a Diario La Rioja la alcaldesa de Lardero, Isabel Barceló. Y es que es el Ayuntamiento el que debe llamar a los candidatos y estos acudir personalmente a las oficinas municipales para firmar la aceptación o la renuncia.

Si las llamadas no han continuado más allá del número 10 es porque en el equipo de Gobierno de Lardero no se dispone de una manera para contactar con los siguientes en la lista, Laura del Río y David Pujades. Tras ellos todavía quedarían cinco candidatos más para agotar la nómina de diecisiete candidatos, más tres suplentes, con algunos nombres conocidos como el del expresidente de la Asociación Riojana de Automoción, José Antonio González-Lacarra (14), y Silvia Garrido (16), quien ya fue la número 2 al Parlamento regional y la 1 al Senado en 2019.

Ángel Alda, presidente de Vox en La Rioja, ha confirmado a este periódico las renuncias pero asegura que ya tienen «dos candidatos de la lista que van a aceptar», aunque no revela sus nombres. «No quiero que salgan sus nombres antes de que acepten formalmente y terminen echándose atrás», justifica Ángel Alda, quien estima que se resolverá a finales de abril. Alda también asegura que, coincidiendo con la reciente visita de la vicesecretaria de Organización de Vox a nivel nacional, María Ruiz Solás, «el partido cerró filas conmigo avalando todas las decisiones tomadas en las últimas semanas».

Ahora mismo el Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Lardero no cuenta con sus correspondientes dos concejales, algo que no afecta demasiado al funcionamiento de la Administración local ya que estos pertenecen a la oposición. Lo que sí representa la ausencia de concejales del partido en la localidad riojana donde mayor porcentaje de votos consiguieron en las elecciones de 2023 (10,77%) es un problema interno.

Ampliar Ignacio Aquesolo y Ángel Alda juntos durante una rueda de prensa de Vox. La Rioja

«Los valores del partido»

Y es que las aguas bajan revueltas en Vox tanto a nivel nacional como regional, como se demostró hace un mes con la destitución de Ricardo Palacios como secretario del grupo municipal en el Ayuntamiento de Logroño y la contratación, en su lugar, de Ignacio Aquesolo, el edil de Lardero que fue el primero en dimitir. Todo parece tener como trasfondo el trasvase de fondos del grupo municipal logroñés al partido nacional. Y aunque menos conocido, también influye el cese del diputado regional Héctor Alacid como secretario y gerente de la formación política en 2023.

Para Llorente y Alvero, los concejales salientes en Lardero y que han confirmado su baja del partido («Hasta que no cambie la dirección de La Rioja no queremos tener nada que ver», advierten), esta discrepancia con Vox La Rioja y Logroño «es una muestra evidente de la gestión, quizá lo que ocurra es que desde sus órganos de gobierno nadie hace autocrítica y se limitan a culpabilizar a los que creemos en los valores del partido». Los exconcejales de Vox en Lardero señalan a Ignacio Aquesolo como «el encargado de tratar de convencer a los siguientes candidatos, precisamente aquel que dejó el acta por ocupar un puesto remunerado en Logroño y uno de los motivos (no el único) por el que ha ocurrido esta situación».