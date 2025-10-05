LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

José Luis y Eva, ganadores del Concurso de Tortillas de Patata, en el centro. Ayto. de Lardero

José Luis y Eva ganan el Concurso de Tortillas de Patata de Lardero

El certamen gastronómico se desarrolló en la plaza del Molino con motivo de las fiestas de Gracias

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:53

Este sábado se celebró en la plaza del Molino el V Concurso de Tortilla de Patata de Lardero, enmarcado dentro de las fiestas de Gracias y organizado por la Peña San Marcial y el Ayuntamiento. Los ganadores fueron José Luis y Eva, el segundo premio fue para Eguzkiñe Lombera y el tercer galardón, para el grupo Los Triples.

Durante todo el fin de semana se celebran las fiestas de Gracias en Lardero, que arrancaron el jueves con el espectáculo 'La hora y media del Club de la Comedia' en el IES La Laboral'. El sábado, a las 13.00 horas en la plaza del Molino, la Peña San Marcial convocó el V Concurso de Tortilla y, por la tarde, hubo encierro de reses bravas en la calle Capitán Gallarza, recital de la Escuela de Jotas de La Rioja, degustación de zapatilla ofrecida por la AD Lardero y doble sesión de la orquesta Jamaica Show.

El domingo es el último día del festejo con manualidades, misa y concierto de la Banda Municipal de Música de Lardero por la mañana y reses bravas, degustación de bocadillo de panceta a cargo de los quintos del 2007 y nueva actuación de la orquesta Jamaica Show. El toro de fuego a las 22.00 horas pone fin a las fiestas.

