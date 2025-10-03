Este fin de semana se celebran las fiestas de Gracias con degustaciones, música e hinchables

Diego Marín A. Logroño Viernes, 3 de octubre 2025, 09:33 Comenta Compartir

Este fin de semana se celebran las fiestas de Gracias en Lardero, que arrancaron ayer con el espectáculo 'La hora y media del Club ... de la Comedia' en el IES La Laboral' y continúan hoy con la charanga Los Marchosos, que recorrerá la localidad a partir de las 20.00 horas. Mañana sábado, a las 13.00 horas en la plaza del Molino, la Peña San Marcial convocará el V Concurso de Tortilla y, por la tarde, habrá encierro de reses bravas en la calle Capitán Gallarza, recital de la Escuela de Jotas de La Rioja, degustación de zapatilla ofrecida por la AD Lardero y doble sesión de la orquesta Jamaica Show.

El domingo será el último día del festejo con manualidades, misa y concierto de la Banda Municipal de Música de Lardero por la mañana y reses bravas, degustación de bocadillo de panceta a cargo de los quintos del 2007 y nueva actuación de la orquesta Jamaica Show. El toro de fuego a las 22.00 horas pondrá fin a las fiestas.

