La nueva Oficina de Turismo de Labastida, ubicada en la plaza La Paz. A. L.

Labastida estrena nueva Oficina de Turismo en el corazón del pueblo

El espacio, situado en la plaza de La Paz, incorpora un calao rehabilitado para experiencias enológicas

Marta Hermosilla Garrido

Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:44

Labastida estrenó el pasado sábado su nueva Oficina de Turismo, una instalación que abre sus puertas coincidiendo con el inicio de las Fiestas de Acción de Gracias. El Ayuntamiento ha apostado por reubicar este servicio municipal en la Plaza de la Paz, un enclave céntrico y de gran visibilidad para quienes llegan a descubrir la localidad.

El nuevo espacio ha sido diseñado siguiendo criterios de accesibilidad universal, con el fin de asegurar que cualquier visitante pueda disfrutar de los recursos turísticos de manera cómoda y autónoma. Como elemento distintivo, el proyecto incorpora un calao tradicional totalmente restaurado, que se ha habilitado como área expositiva para acercar al público la riqueza enológica e histórica del municipio.

Este singular calao no solo permitirá conocer parte del patrimonio subterráneo de Labastida, sino que también se convertirá en escenario de pequeñas catas y presentaciones de vinos locales, en colaboración con bodegas y hosteleros, reforzando la promoción del sector vitivinícola.

La inauguración de la oficina llega días después de la presentación de una nueva escultura municipal en la misma plaza

La inauguración de la oficina llega pocos días después de la presentación de la nueva escultura municipal ubicada en la misma plaza, «Labastida, cuna del vino moderno», obra del artista Raúl Barrio.

