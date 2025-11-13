Labastida celebra sus fiestas de Acción de Gracias al Santo Cristo este fin de semana

Labastida se prepara para vivir un fin de semana lleno de tradición, música y alegría con la celebración de las Fiestas de Acción de ... Gracias, que tendrán lugar del 15 al 17 de noviembre. El inicio oficial llegará el sábado 15, con el esperado chupinazo, que este año contará con una pregonera muy especial: Ana Vélez de Guevara, joven deportista medalla de plata en el Campeonato de España Sub'14 de atletismo, quien será la encargada de prender la mecha de las fiestas acompañada por la charanga New Gufis.

El programa, repleto de actividades para todas las edades, incluye propuestas deportivas, culturales y musicales. Mañana mismo arrancará la fiesta con la apertura de la carpa y la sesión del DJ Gontz, que pondrá ritmo a la noche. El sábado se celebrará la tradicional degustación de choripanes a favor del viaje de estudios de 4º de la ESO, previo al chupinazo y la misa de Acción de Gracias al Santísimo Cristo de Labastida, seguida de fuegos artificiales. La jornada culminará con el pasacalles de la Banda Marrate, el concierto en la iglesia de la Asunción y la verbena con la orquesta METEORO 2.0, antes de cerrar la noche con el DJ Mikelo.

El domingo será el turno de la misa mayor en la ermita, la actuación de Izkorta Dantza Taldea y el pasacalles hasta la Plaza de la Paz. No faltarán los talleres de cócteles sin alcohol, el monólogo de Marcos Arizmendi ('Soy un cincuenter'), el reconocimiento institucional a la trayectoria de Cuncial TZ, las tradicionales sopas de ajo y el encierro 'txiki' con toro de fuego.

Las fiestas se despedirán el lunes con una jornada que combinará las actividades para los más pequeños con las de sus adultos. Habrá una ludoteca, paintball, campeonatos de mus, póker y parchís además de un lunch popular que terminará con otro encierro para niños con toro de fuego en la Plaza de la Paz. El colofón se realizará con una traca final, a las 21.00 horas.