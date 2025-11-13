LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Varios niños disfrutan de las fiestas desde el balcón del Ayuntamiento de Labastida. AYUNTAMIENTO LABASTIDA

Labastida celebra sus fiestas de Acción de Gracias al Santo Cristo este fin de semana

La joven atleta Ana Vélez, medalla de plata en el Campeonato de España Sub'14, será la pregonera del chupinazo que dará inicio a las fiestas

Marta Hermosilla Garrido

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:55

Labastida se prepara para vivir un fin de semana lleno de tradición, música y alegría con la celebración de las Fiestas de Acción de ... Gracias, que tendrán lugar del 15 al 17 de noviembre. El inicio oficial llegará el sábado 15, con el esperado chupinazo, que este año contará con una pregonera muy especial: Ana Vélez de Guevara, joven deportista medalla de plata en el Campeonato de España Sub'14 de atletismo, quien será la encargada de prender la mecha de las fiestas acompañada por la charanga New Gufis.

