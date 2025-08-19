LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El jueves se inicia San Queremos en Corera con una tirada de azadón y disfraces de 'noche rural'

Martes, 19 de agosto 2025, 09:31

El jueves comienzan las fiestas de San Queremos en Corera con la tirada de azadón, a las 20.00 horas. Continuarán con un concurso de zurracapote, disfraces de 'noche rural', chupinazo con la charanga Corco (a las 00.00) y disco móvil Guateque.

El viernes destaca la instalación de un parque infantil e hinchables mañana y tarde, fiesta de la espuma, finales de tute y, a las 18.30 horas, el XIX concurso 'Agárrame los huevos suavemente detrás del frontón', degustación de la asociación Corerarock, concierto de 'La piti por rumbas', concurso de disfraces y dj Eclipse.

Para el sábado está prevista una misa, degustaciones de la Asociación de Mujeres y de los quintos de 2007 y música con la electrocharanga Electromotores, la macrodiscoteca Onda Futura y la charanga La Pacharanga.

El programa del domingo incluye dianas y pasacalles con Corco, la XXXIX pancetada el XXI concurso de decoración floral, festival pelotazale a las 19.00, taller de chapas, dos degustaciones y disco La Romería con food truck Pantaloneta, a partir de las 21.30.

Para finalizar, el lunes 25 se llevarán a cabo concursos de tartas de queso al horno y de ranchos. Habrá cóctel de cava, concierto de Somos de Barrio, degustación de los jubilados, trofeos, entierro de la cuba y reportaje 'San Queremos 2025'.

