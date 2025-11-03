Las 'XIV Jornadas Micológicas' de Aguilar incluyen documental, salida y pinchos del 7 al 9 de noviembre

La Sociedad Micológica El Cespaño ha organizado para esta semana (del 7 al 9 de noviembre) las Jornadas Micológicas de Aguilar del Río Alhama, que ... cumplen catorce ediciones.

Comenzarán el viernes 7 con la proyección de un documental sobre setas, a las 19.00 horas, en el aula joven. La entrada será libre y abierta a todo el público. El sábado 8 está prevista una salida en grupos para recoger setas en el monte. El punto de encuentro será la Plaza de España, junto al Ayuntamiento, a las 09.00 horas. La recepción de especies recolectadas y su identificación se llevará a cabo a las 13.00. Para finalizar este segundo día, los socios de El Cespaño compartirán mesa en una cena en la sede de la sociedad gastronómica El Gatuperio, en la zona de bodegas, a las 21.00 horas.

Las jornadas micológicas continuarán el domingo 9 con exposición de las setas recogidas el día anterior. Se podrán ver con su correspondiente identificación a partir de las 12.00 en la Plaza de España. Allí mismo tendrá lugar a las 12.30 horas una degustación de pinchos y, a las 14.00, se llevará a cabo el sorteo de una cesta.

En esta iniciativa de El Cespaño colaboran el Ayuntamiento de Aguilar y los establecimientos de la localidad (Casa Rural Celtia, Bar La Plaza y Bar Belnis), así como La Reserva de la Biosfera de La Rioja 'Valles del Leza, Jubera, Cidacos, Alhama y Linares'.