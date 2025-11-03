LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un accidente entre cuatro coches deja un muerto y seis heridos en la N-232, en Foncea
Una edición anterior de las jornadas en Aguilar. SANDA

Las 'XIV Jornadas Micológicas' de Aguilar incluyen documental, salida y pinchos del 7 al 9 de noviembre

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:35

Comenta

La Sociedad Micológica El Cespaño ha organizado para esta semana (del 7 al 9 de noviembre) las Jornadas Micológicas de Aguilar del Río Alhama, que ... cumplen catorce ediciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3

    «Sigo esperando que Capellán defienda el consenso que hubo con el trazado ferroviario»
  4. 4 Un accidente entre cuatro coches deja un muerto y seis heridos en la N-232, en Foncea
  5. 5

    Los barrios de Logroño, entre los hechos y el olvido
  6. 6

    Un consumo a prueba de golpes... policiales
  7. 7

    La UD Logroñés finiquita al Utebo en media hora
  8. 8

    ¿Qué residuos hay en el agua? y ¿en qué ciudades europeas son más abundantes?
  9. 9

    Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño
  10. 10

    Mazón comparece hoy a las 09:00 para anunciar su dimisión tras pactarlo con Feijóo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las 'XIV Jornadas Micológicas' de Aguilar incluyen documental, salida y pinchos del 7 al 9 de noviembre

Las &#039;XIV Jornadas Micológicas&#039; de Aguilar incluyen documental, salida y pinchos del 7 al 9 de noviembre