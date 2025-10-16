LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luchas cuerpo a cuerpo en el castillo durante las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago de 2024. SANDA

Cornago se transforma en una villa medieval el fin de semana

En el desfile participarán este sábado miembros de la Cofradía de la Veracruz de Alfaro y del carnaval tradicional de Enciso

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 16 de octubre 2025, 18:17

Comenta

Las XVIII Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago comenzarán el sábado a las 11.00 horas, con la apertura de los más de sesenta puestos ... que estarán el sábado y el domingo en horario de mañana y tarde. Además del entorno del castillo y las plazas del Bagar y Mayor, se añade este año la plaza de San Blas.

