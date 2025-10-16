Cornago se transforma en una villa medieval el fin de semana

Las XVIII Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago comenzarán el sábado a las 11.00 horas, con la apertura de los más de sesenta puestos ... que estarán el sábado y el domingo en horario de mañana y tarde. Además del entorno del castillo y las plazas del Bagar y Mayor, se añade este año la plaza de San Blas.

El desfile inaugural arrancará el sábado a las 12.00 y vuelve a su punto original, la zona del Cristo (en 2024 se hizo desde la ermita de la Piedad). Como novedad, aquí se recreará la fortaleza con los cuatro torreones y a las 11.30 dos guerreros con integrantes de la banda de la Cofradía de la Veracruz de Alfaro harán el llamamiento por las calles. En el desfile se incorporarán parejas ilustres de cada barrio (seis en total) y de Enciso acudirán por primera vez con vestimentas del carnaval tradicional. Al llegar al castillo el bufón leerá el pregón.

La farsa '¿Dónde está el Cojonciano', danza, vuelos de rapaces, talleres de todo tipo, comida, degustación de migas del pastor, 'Las brujas pérfidas', música celta, cena medieval con ciento siete personas y disco móvil completan los actos del sábado.

Por primera vez se pondrán a la venta escudos, casacas y camisetas personalizados de Cornago. Hoy estarán disponibles en la zona del castillo y los días del mercado en el punto de información. En la iglesia parroquial de San Pedro sábado y domingo, a las 16.00 horas, actuarán la pianista Ane Blázquez Barrajón y la soprano Alicia Sola.

No faltarán las luchas de guerreros en el castillo el sábado a las 17.00 y el domingo a las 17.30. También habrá peleas en el campamento medieval, tiro con hacha y más sorpresas. Aquí, junto a la subida a la fortaleza, se instalarán como en otras ocasiones los soldados de Valdeperillo.

Cabe destacar un año más la implicación de los vecinos en este evento y en particular el esfuerzo de las mujeres en la elaboración de los elementos decorativos que embellecen el pueblo.