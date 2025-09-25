LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Jornadas de Artesanía Medieval en Cornago, en una imagen de archivo. Sanda Sainz

Cornago celebrará sus XVIII Jornadas de Artesanía Medieval los días 18 y 19 de octubre

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 08:34

Las Jornadas de Artesanía Medieval de Cornago cumplen este año dieciocho ediciones y tendrán lugar el sábado 18 y domingo 19 de octubre en las ... calles y plazas del pueblo, con el entorno del castillo y la iglesia como referentes. El Ayuntamiento ha comunicado que cualquier persona interesada en participar, bien sea con un puesto de venta de productos o con alguna propuesta o idea para mejorar el programa, puede ponerse en contacto con la organización a través del correo electrónico medievocornago@gmail.com.

