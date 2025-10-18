Arenzana volverá a promover la investigación con su carrera y paseo solidario

Arenzana de Abajo será el escenario de la segunda edición de la carrera y paseo solidario que este año irá en beneficio de la investigación ... de la vid y el vino.

«Como la elaboración del vino es el sustento principal de pueblo, me pareció muy interesante recaudar dinero para esta causa porque la gente sabe cómo cuidar sus cultivos, cómo hacer vino, pero no sabemos nada de cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el vino», explicó Sandra Marin Cañas, organizadora del evento.

La cita, que tiene un precio de 10 euros por inscripción, tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre y partirá a las 10.30 horas desde la plaza del Ayuntamiento. Durante su edición anterior, la cual recogió fondos para la investigación en diabetes tipo 1, logró recaudar 2.800 euros.