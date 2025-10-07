Una inversión de 366.113 euros potenciará el uso ciclista de la Vía Verde en Herce

Ernesto Pascual Martes, 7 de octubre 2025, 08:38 Comenta Compartir

El tramo de la Vía Verde a través de la villa de Herce se adaptará para favorecer el paso de ciclistas. Con el objetivo de potenciar su uso tanto para el ocio y el turismo activo como para la movilidad cotidiana, facilitando la conexión entre municipios, el Gobierno de La Rioja va a invertir 366.113,44 euros en la construcción del tramo de Vía Verde ciclable del Cidacos que discurre por Herce.

Con esos objetivos, esta actuación cuenta con financiación de los fondos europeos NextGenerationEU y responde al marco y objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Así, con un calendario que marca la conclusión de los trabajos para el segundo cuatrimestre de 2026, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente, a través de su Dirección General de Medio Natural y Paisaje, ha iniciado el proceso para contratar la ejecución del proyecto.

En este punto, el Gobierno regional subraya la importancia de esa financiación europea que, canalizada a través del PRTR, da lugar a impulsar proyectos de movilidad sostenible y desarrollo territorial.

«La actuación permitirá completar un nuevo segmento de la Vía Verde del Cidacos, potenciando su uso tanto para el ocio y el turismo activo como para la movilidad cotidiana, y facilitando la conexión entre municipios –describe el Gobierno de La Rioja en la nota de prensa en la que anuncia la actuación–. El proyecto en Herce ha sido diseñado para la recuperación y acondicionamiento del trazado del antiguo ferrocarril, transformándolo en un itinerario seguro y accesible para ciclistas y peatones».

La Vía Verde del Cidacos conecta desde Calahorra hasta Arnedillo por el antiguo paso del Ferrocarril de Vía Estrecha (FEVE) y es uno de los lugares favoritos tanto para el esparcimiento en contacto con la naturaleza como para el deporte de los vecinos de las poblaciones que atraviesa, un auténtico pulmón a la vera del río. Con esta actuación el Ejecutivo regional aspira a que «este tramo en Herce se sume a otras actuaciones estratégicas que buscan consolidar una red de vías ciclables en la comunidad, posicionando a La Rioja como referente en el fomento del transporte activo».

