El cohete invita a vivir cuatro días de fiestas de San Miguel en Rincón

El cohete lanzado este viernes en Rincón de Soto abrió cuatro días de fiestas de San Miguel en las que los encierros tienen especial protagonismo, ... cada jornada. El del lunes incluirá vacas, toros y la puesta del manto de San Miguel. Hoy estaba previsto el primero, por la noche y después concierto de los artistas locales Daniel Subero y Mauro en formato acústico. La charanga local La Pacheca no faltó en el inicio festivo ni los djs y juegos de la Peña La Ojera

Los actos continúan este sábado con hinchables en la Plaza Gallarza desde las 11.00 hasta las 14.00 horas. El programa incluye el partido de fútbol del River Ebro contra el Vianés B a las 12.00, el recorrido de la charanga La Pacheca por los bares a las 13.00 y destaca la paella popular en la plaza de la iglesia cuyos tiques cuestan 6 euros y se han vendido en el Ayuntamiento e incluye pan y postre (colabora la DOP Peras de Rincón de Soto). Se ha previsto un máximo de 750 raciones y se podrán adquirir también esta mañana si queda alguno.

Después de la comida actuarán Blanca y Ana y a las 18.00 horas está previsto el segundo encierro de reses bravas, con animales de la ganadería Adrián Domínguez de Funes, Navarra.

Al terminar las vacas habrá sesión de bingo a favor del club River Ebro y a continuación toro embolado (carretones) a cargo de la Asociación de Amigos del Toro de San Miguel. Los actos finalizarán con dos citas musicales: el concierto del grupo de versiones Big Mouthers, a las 23.30 horas en la Plaza Gallarza, y el pasacalles con la charanga La Pacheca.

La programación de la Peña La Ojera ofrece este sábado ruta con la charanga y Peña El Jolgorio de Azagra por los bares, desde las 12.00, comida de hermandad a las 14.00, café concierto en su sede con actuación de Válgame el Son, tardeo con djs de 20.00 a 22.00 y más djs desde las 00.00 hasta las 04.00 horas.