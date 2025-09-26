LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Disparo del cohete este viernes, en el inicio de las fiestas de San Miguel en Rincón de Soto.

Disparo del cohete este viernes, en el inicio de las fiestas de San Miguel en Rincón de Soto. SANDA

El cohete invita a vivir cuatro días de fiestas de San Miguel en Rincón

El programa incluye cuatro encierros hasta el lunes y este sábado destaca una paella popular con un máximo de 750 raciones

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Viernes, 26 de septiembre 2025, 23:11

El cohete lanzado este viernes en Rincón de Soto abrió cuatro días de fiestas de San Miguel en las que los encierros tienen especial protagonismo, ... cada jornada. El del lunes incluirá vacas, toros y la puesta del manto de San Miguel. Hoy estaba previsto el primero, por la noche y después concierto de los artistas locales Daniel Subero y Mauro en formato acústico. La charanga local La Pacheca no faltó en el inicio festivo ni los djs y juegos de la Peña La Ojera

