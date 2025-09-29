Una incidencia eléctrica provoca daños en electrodomésticos de una docena de casas de Medrano En la tarde del viernes se produjeron «subidas y bajadas de tensión de hasta 383 voltios» con varios afectados en la zona de la iglesia

Diego Marín A. Logroño Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:01 Comenta Compartir

El pasado viernes se produjo una incidencia en el suministro eléctrico en Medrano que afectó a una docena de vecinos de la carretera de Daroca de Rioja y de la plaza Cortijo. Pasadas las 19.00 horas, los vecinos del entorno de la iglesia de Nuestra Señora de la Natividad sufrieron un apagón que no solo duró unas tres horas sino que, además, provocó que numerosos electrodomésticos conectados a la red eléctrica se estropeasen.

«Se debió a una subida de tensión y en el consultorio médico se ha estropeado la calefacción y unas placas. Ahora cada particular debe dar parte a sus seguros», explicaba este lunes Jesús Manuel Pérez Montenegro, alcalde de Medrano. Se da la circunstancia de que el mismo viernes, en la vecina localidad de Sojuela, se produjo un incendio que afectó a restos de poda, matorral y arbolado que, tras la intervención de un helicóptero y agentes forestales, fue apagado pasadas las 20.00 horas. Aunque en un principio se pensó que los dos sucesos podrían estar relacionados, lo cierto es que en Sojuela no han sufrido apagón alguno. Diego Fernández, alcalde de Sojuela, aseguró no haber sufrido en el municipio ningún incidente similar al de Medrano. «Es verdad que coincidió con el incendio pero parece que no tienen nada que ver una cosa con otra», consideró Jesús Manuel Pérez Montenegro.

Diario La Rioja ha consultado lo sucedido con Iberdrola, que admite una avería en un cuadro de tensión de una comunidad de vecinos que pudo afectar a una treintena de clientes, si bien aún no está claro que sea responsabilidad de la compañía eléctrica. Este periódico ha tenido acceso a un parte de incidencia en el que, si bien no señala a ninguna empresa como responsable, se indica que el pasado viernes 26 de septiembre a las 20.25 horas se produjeron «subidas y bajadas de tensión de hasta 383 voltios» con varios afectados y que se arregló a las 22.30 horas.

Vecinos de Medrano aseguran haber visto a técnicos de electricidad reparando la avería en la tarde del viernes en la zona. Los afectados ya han empezado a dar parte a sus seguros de la incidencia que les ha provocado que aparatos como la caldera se hayan estropeado, y no cuenten con agua caliente desde el pasado fin de semana, además de neveras, cafeteras, cortacésped, etc.