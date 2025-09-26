Extinguido un incendio en Sojuela
Las llamas han afectado a 20 metros cuadrados de restos de poda, matorral y arbolado
La Rioja
Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:07
Los bomberos han tenido que intervenir en la tarde de este viernes para sofocar un incendio originado en Sojuela, que poco después de las 20.30 horas ha sido extinguido.
Dos unidades de efectivos forestales y una del Ayuntamiento de Logroño han tenido que acudir hasta el lugar del suceso, donde las llamas han afectado a 20 metros cuadrados de restos de poda, matorral y arbolado.
Hasta allí también se ha movilizado un agente forestal y un helicóptero de extinción junto a la cuadrilla de acción rápida del Gobierno de La Rioja.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.