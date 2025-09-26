LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Sonia Tercero

Extinguido un incendio en Sojuela

Las llamas han afectado a 20 metros cuadrados de restos de poda, matorral y arbolado

La Rioja

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:07

Los bomberos han tenido que intervenir en la tarde de este viernes para sofocar un incendio originado en Sojuela, que poco después de las 20.30 horas ha sido extinguido.

Dos unidades de efectivos forestales y una del Ayuntamiento de Logroño han tenido que acudir hasta el lugar del suceso, donde las llamas han afectado a 20 metros cuadrados de restos de poda, matorral y arbolado.

Hasta allí también se ha movilizado un agente forestal y un helicóptero de extinción junto a la cuadrilla de acción rápida del Gobierno de La Rioja.

