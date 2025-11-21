Imanol Arias será nombrado 'Amigo del vino de Aldeanueva de Ebro' el día 26
Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:05
El Ayuntamiento ha organizado el nombramiento de 'Amigo del vino de Aldenueva de Ebro' que en 2025 recae en el actor Imanol Arias. Tendrá lugar ... el próximo miércoles 26 de noviembre en el Museo del Vino, a las 19.00 horas, después de la recepción de autoridades e invitados.
Una vez recibido el galardón y tras las intervenciones de rigor, se llevará a cabo la degustación de vinos ofrecida por las bodegas de la localidad. Desde el Consistorio destacan que 'Imanol Arias es uno de los mejores actores españoles y gran amante del buen vino»..
