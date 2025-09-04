Igea prepara diez días de fiestas con vacas, música y degustaciones

Este viernes arrancan las fiestas de la Virgen del Villar en Igea que durarán hasta el domingo 14 de septiembre. Para la primera jornada está ... prevista la campanilla a las 07.00 horas, final de fútbol sala a las 19.00, pregón de Cristina Moreno Martínez, a las 20.00, rosario cantado y novena a las 20.30 y desentierro de la cuba a las 00.30 con la charanga Wesyké, que actuará todos los días.

Los actos continuarán el domingo 6 con la campanilla, imposición de pañuelos a los recién nacidos y a los abuelos, chupinazo, exhibición taurina 'Maestros de la calle', pasacalles temático sobre naturaleza con siete personajes, zurracapote, rosario y novena, así como varias sesiones de la orquesta Scorpio.

La campanilla del domingo dará paso a la procesión con la Virgen del Villar a las 12.00, con danzas locales, lunch, encierro a las 18.00 y conciertos de La Orquestina. El lunes se llevará a cabo la última campanilla, la procesión desde la parroquia hasta la ermita, a las 08.30, preñaos y vino, encierro a las 11.30 y prueba de reses bravas, 'Casta Aragonesa en la plaza a las 18.00, zurracapote, variedades a las 20.00 y disco La Gramola.

El martes seguirá la fiesta con encierro a las 11.30, degustación, prueba de reses bravas, pelota mano y música con Dúo Estrella y Disco Las Vegas. El miércoles 10 se ofrece encierro a las 11.30, prueba de reses bravas, Wesyké, tentadero con Rubén Sanz y Aaron Navas en la plaza a las 18.00, y varias sesiones de Azabache.

El jueves 11 será el día de los mayores y los niños con transhumancia urbana infantil, tren turístico, comida de jubilados, disfraces y orquesta Meteoro 2.0. El viernes 12, día de la mujer, no faltará la entrega del bastón de mando, comida, dos encierros y Guateque Show. El sábado 13, día de las peñas, incluye encierro, cortes con vacas, bingo y espectáculo Super Boom. Las fiestas finalizan el domingo 14 con el octavo encierro y jotas.