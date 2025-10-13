LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ayto. de Brieva de Cameros

Homenaje a 'El Tranquilo' en el Cabezo del Santo en Brieva de Cameros

Medio centenar de personas participan en el memorial celebrado en la localidad riojana

Diego Marín A.

Diego Marín A.

Logroño

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Medio centenar de personas participaron el pasado sábado en la II Subida a Cabezo del Santo 'Memorial Ángel El Tranquilo y Afectados de la Ela' ... celebrada en Brieva de Cameros. En memoria de Ángel Sáenz Fernández, vecino de la localidad que falleció afectado de Ela, se instauró el año pasado esta marcha senderista que asciende hasta la cima del Cabezo de Santo (1.854 metros de altitud).

