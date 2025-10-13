Homenaje a 'El Tranquilo' en el Cabezo del Santo en Brieva de Cameros
Medio centenar de personas participan en el memorial celebrado en la localidad riojana
Logroño
Lunes, 13 de octubre 2025, 18:04
Medio centenar de personas participaron el pasado sábado en la II Subida a Cabezo del Santo 'Memorial Ángel El Tranquilo y Afectados de la Ela' ... celebrada en Brieva de Cameros. En memoria de Ángel Sáenz Fernández, vecino de la localidad que falleció afectado de Ela, se instauró el año pasado esta marcha senderista que asciende hasta la cima del Cabezo de Santo (1.854 metros de altitud).
El año pasado, con motivo del Día del Montañismo Riojano, la Federación Riojana de Montaña y la asociación Ezina Ekinez Egina facilitaron que tres enfermos de Ela (Iván Fernández, Alfonso Ruiz y Carlos Navarro) ascendieran a esta emblemática cima del Alto Najerilla, con la participación de 400 senderistas. En esta ocasión el evento fue más local, más reducido, pero también emotivo y en homenaje a 'El Tranquilo'. Informa D.M.A.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión