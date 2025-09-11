El homenaje a los mayores de hoy da paso al inicio de las fiestas de El Villar de mañana

El Villar De ArnedoEl homenaje a los mayores de hoy da paso al inicio de las fiestas de El Villar de mañana
Para el sábado está prevista la instalación de un hinchable, tobogán gigante de agua, concurso de ranchos, charanga Corco y degustaciones
Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:22
Hoy se llevará a cabo en El Villar de Arnedo la misa de la tercera edad con homenaje a Juan Alcalde Royo y Concepción Martínez Herce, a las 19.00, y lunch en el hogar. Será el preámbulo a las fiestas del Santo Cristo de los Buenos Temporales que comienzan mañana con almuerzo a las 10.30, olimpiada villareja (varios horarios) y, a las 12.30, el cohete. Habrá comida popular, partidos de pelota, conciertos de la orquesta Azabache y Melendiers (tributo a Melendi), bingo y dj Mikel Sevillano.
Para el sábado está prevista la instalación de un hinchable, tobogán gigante de agua, concurso de ranchos, charanga Corco, degustaciones, pañuelos a los socios de Vive el Villar, encierro, olimpiada, orquesta Éxito y Mikel Marzo. Y el domingo tendrá lugar la misa y procesión, concierto mariachi, charanga, encierro, recortadores, degustación y traca.
