El homenaje a los mayores de hoy da paso al inicio de las fiestas de El Villar de mañana

Sanda Sainz Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:22 Comenta Compartir

Hoy se llevará a cabo en El Villar de Arnedo la misa de la tercera edad con homenaje a Juan Alcalde Royo y Concepción Martínez Herce, a las 19.00, y lunch en el hogar. Será el preámbulo a las fiestas del Santo Cristo de los Buenos Temporales que comienzan mañana con almuerzo a las 10.30, olimpiada villareja (varios horarios) y, a las 12.30, el cohete. Habrá comida popular, partidos de pelota, conciertos de la orquesta Azabache y Melendiers (tributo a Melendi), bingo y dj Mikel Sevillano.

Para el sábado está prevista la instalación de un hinchable, tobogán gigante de agua, concurso de ranchos, charanga Corco, degustaciones, pañuelos a los socios de Vive el Villar, encierro, olimpiada, orquesta Éxito y Mikel Marzo. Y el domingo tendrá lugar la misa y procesión, concierto mariachi, charanga, encierro, recortadores, degustación y traca.

Temas

El Villar de Arnedo