LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Villar De Arnedo

El homenaje a los mayores de hoy da paso al inicio de las fiestas de El Villar de mañana

Para el sábado está prevista la instalación de un hinchable, tobogán gigante de agua, concurso de ranchos, charanga Corco y degustaciones

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:22

Hoy se llevará a cabo en El Villar de Arnedo la misa de la tercera edad con homenaje a Juan Alcalde Royo y Concepción Martínez Herce, a las 19.00, y lunch en el hogar. Será el preámbulo a las fiestas del Santo Cristo de los Buenos Temporales que comienzan mañana con almuerzo a las 10.30, olimpiada villareja (varios horarios) y, a las 12.30, el cohete. Habrá comida popular, partidos de pelota, conciertos de la orquesta Azabache y Melendiers (tributo a Melendi), bingo y dj Mikel Sevillano.

Para el sábado está prevista la instalación de un hinchable, tobogán gigante de agua, concurso de ranchos, charanga Corco, degustaciones, pañuelos a los socios de Vive el Villar, encierro, olimpiada, orquesta Éxito y Mikel Marzo. Y el domingo tendrá lugar la misa y procesión, concierto mariachi, charanga, encierro, recortadores, degustación y traca.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Programa completo de fiestas de San Mateo de Logroño 2025
  2. 2

    Cinco institutos riojanos no permiten el velo y otros dos admiten excepciones puntuales
  3. 3

    La Terraza de San Mateo exigía un pago superior a 4.000 euros anuales por parte del adjudicatario
  4. 4

    Un muro pantalla de 170 metros de largo y 10 de alto recuperará el tráfico hacia Arnedillo
  5. 5 El Ayuntamiento vende tres de las parcelas inicialmente desiertas en La Estrella y Cascajos para otras 36 VPO
  6. 6 Nuevos ataques de lobo en la Sierra de Moncalvillo dejan diez ovejas muertas
  7. 7 El IES Sagasta asegura que la prohibición del velo se planteó para «evitar agravios comparativos»
  8. 8 El enfado de las calderetas o los recibos del agua, en el Teléfono del lector
  9. 9 San Mateo 2025 incluye más de 300 actos festivos, con un «salto cualitativo en la oferta musical»
  10. 10 Hostelería Riojana considera «desproporcionada» la prohibición de fumar en terrazas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El homenaje a los mayores de hoy da paso al inicio de las fiestas de El Villar de mañana

El homenaje a los mayores de hoy da paso al inicio de las fiestas de El Villar de mañana