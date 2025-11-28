LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
LR

La historia de la mujer rural en San Millán

Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:05

Comenta

El maestro y abogado José Manuel Reinares Llanos ha presentado en la biblioteca municipal de Nájera su libro 'San Millán de la Cogolla. 50 años de historia en el siglo XX (1901-1950)', acompañado por el editor Emiliano Navas (Ediciones Emilianenses) y por el alcalde de San Millán, Ismael Maestro. En su exposición, el autor habló sobre el papel de la mujer rural en la localidad en los tres períodos históricos de España en los que está estructurado el libro: entre 1901 y 1930, entre 1931 y 1939, y entre 1940 y 1950, en el que se desarrolla la dictadura de Francisco Franco.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga el atropello a dos menores en Puente Madre como un posible caso de acoso
  2. 2 Una avería en las obras del Bajo Iregua deja sin agua a Villamediana, Alberite, Murillo, Agoncillo y Arrúbal
  3. 3

    «Más me ha salvado él a mí que yo a él, lo necesitaba en mi vida»
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 El reventón de una tubería anega un tramo de avenida la Paz
  6. 6 La Guardia Civil detiene a la abadesa de las monjas cismáticas de Belorado por vender obras de arte
  7. 7

    Estrellas riojanas que atraen a paladares de todo el mundo
  8. 8 Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú
  9. 9 Arrestan a una pareja en Valencia por las agresiones sexuales a la hija de seis años de ella
  10. 10 Curiosidades que no sabías de los restaurantes riojanos con Estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La historia de la mujer rural en San Millán

La historia de la mujer rural en San Millán