La historia de la mujer rural en San Millán

El maestro y abogado José Manuel Reinares Llanos ha presentado en la biblioteca municipal de Nájera su libro 'San Millán de la Cogolla. 50 años de historia en el siglo XX (1901-1950)', acompañado por el editor Emiliano Navas (Ediciones Emilianenses) y por el alcalde de San Millán, Ismael Maestro. En su exposición, el autor habló sobre el papel de la mujer rural en la localidad en los tres períodos históricos de España en los que está estructurado el libro: entre 1901 y 1930, entre 1931 y 1939, y entre 1940 y 1950, en el que se desarrolla la dictadura de Francisco Franco.