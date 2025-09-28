Taller de danza contemporánea en el paraje Fuente El Moro de Haro
Domingo, 28 de septiembre 2025, 09:28
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Medio Natural y ... Paisaje, organiza este fin de semana dos actividades interpretativas de su programa 'Pasea La Rioja'.
Una de ellas se celebra esta mañana en Haro. Se trata de un taller de danza contemporánea y movimiento libre en la naturaleza, en el que, a través de ejercicios de improvisación, contacto y experimentación sensorial, los participantes descubrirán nuevas formas de expresión conectando su cuerpo con el paisaje. Se llevará a cabo hoy, en el paraje Fuente El Moro, a partir de las 10.00 horas de la mañana.
