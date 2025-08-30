La Primitiva deja casi 50.000 euros en Haro En el sorteo de este sábado existen cuatro acertantes de segunda categoría y uno de los boletos se ha vendido en la administración de loterías La Herradura de la localidad jarrera

La administración de lotería La Herradura de Haro, en una imagen de archivo.

La Rioja Sábado, 30 de agosto 2025, 22:33 | Actualizado 22:40h.

Haro tiene un nuevo afortunado. El sorteo de la Lotería Primitiva ha dejado este sábado un premio de casi 50.000 euros (48.984,08) a uno de los cuatro acertantes de segunda categoría (5 aciertos más complementario), que ha sido sellado por la Administración de Lotería la Herradura, situada en avenida de la Rioja, 27, en la localidad jarrera.

Además del acertante de Haro ha habido otros en Málaga, San Cristóbal de la Laguna (Santa Cruz de Tenerife) y Jaén. En esta ocasión, no hay boletos acertantes de la categoría especial (seis aciertos más reintegro) ni de primera categoría (seis aciertos), por lo que el fondo destinado a ambas se ofrecerá como bote en el siguiente sorteo. En él, un único acertante de primera categoría con la especial podría llevarse 3.200.000 euros.

La combinación ganadora la han formado los números 28, 40, 41, 36, 06, 48. Complementario: 39 y reintegro: 8.