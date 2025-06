Carmen Olmos Alcalá y Asier Guerras Oría son los Jarreros Mayores de Haro, que representarán a la ciudad durante un año en los principales actos ... festivos. Carmen y su familia siempre han estado vinculadas a las fiestas, de hecho su madre es la priora de la Cofradía de San Felices. La pasión de Asier es el baloncesto. Comenzó en el equipo de Corazonistas pero lleva ya años jugando en Logrobasket. Su estreno será por todo lo alto, en las próximas fiestas de San Juan, San Felices y San Pedro.

– ¿Por qué se ha presentado para representar a Haro como Jarrera y Jarrero?

– C. O. : Siempre he querido presentarme, pero mi madre nunca ha querido llevarnos ni a mí ni a mi hermana a pesar de nuestra insistencia. Decía que si cogían a otras niñas nos íbamos a sentir mal. Pero ahora ya, que soy mayor, me he presentado por mí misma.

– A. G.: Me he presentado porque siempre, desde pequeño, he querido vivir las fiestas al 100%, y qué mejor manera que hacerlo siendo Jarrero Mayor de Haro.

– ¿Qué características o valores tiene para desempeñar bien este cargo?

– C. O.: Soy una persona que ha vivido mucho las fiestas desde siempre, desde dentro. Siempre he cumplido con las tradiciones y he asistido a todo tipo de actos, no solo a las verbenas. La gente me conoce, y yo creo que esa humildad o bondad que creo que tengo, gusta a la gente y me vendrán bien para el cargo.

– A. G.: Pienso que soy una persona muy comprometida, sobre todo con mi ciudad. También creo que soy una persona muy abierta y sociable.

– ¿Cuál es el acto o los actos que espera con mayor ilusión de las próximas fiestas patronales?

– C. O.: La Batalla del Vino, es el evento más guay. Pero mi gran reto son las Sanjuanadas, porque estaremos todo el día con el pregón y por la tarde son las vísperas... creo que, si además quiero salir de fiesta por la noche, va a ser un auténtico reto.

– A. G.: La Batalla del Vino, sin duda, es el acto que espero con mayor ilusión.

– ¿Qué consejos les han dado su familia y amigos?

– C. O.: Las jarreras salientes nos han aconsejado que lo vivamos al máximo. Que, al final, somos jóvenes y tenemos que disfrutar. Si no aprovechamos ahora para trasnochar y dormir cualquier rato, cuándo lo vamos a hacer. Así que hay que vivir esta oportunidad al máximo. Mi madre estaba reticente, además ella como priora estará también en los actos. Una vez que lo asumió, me apoya en todo, como mi hermana, que ha sido Guapa de Bilibio y Priora juvenil.

– A. G.: Me han aconsejado, tanto familia como amigos, que disfrute las fiestas todo lo que pueda.

– ¿Os conocíais de antes, ambos Jarreros?

– C. O.: Si, desde pequeños fuimos juntos al colegio y es muy amigo mío. No es lo mismo vivir esta experiencia con alguien que acabas de conocer, aunque terminemos amigos, que vivirlo con alguien que ya está en tu vida.

– A. G.: Creo que va a ser una experiencia inolvidable. Vivirla con Carmen es algo que me hace mucha ilusión, ya que nos conocemos desde que tenemos 2 años.