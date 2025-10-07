LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Museo del Torreón de Haro ya acoge la XL Muestra de Arte Joven Itinerante

Laura Lezana

Laura Lezana

Martes, 7 de octubre 2025, 19:31

La XL Muestra de Arte Joven Itinerante llegó este martes al Museo del Torreón de Haro y estará disponible durante un mes, hasta el próximo 8 de noviembre de 2025 con entrada libre.

La exposición, compuesta por 15 obras de jóvenes talentos, muestra las propuestas de artistas como Alba Lorente, Jairo Elluman, Lucía Cassiraga o Sergio Monje, entre otros.

«Acabamos de cerrar la 41 convocatoria y mañana se reunirá el jurado para hacer esa preselección de obras que este año también ha sido muy exitosa en cuanto a participación. No solamente de riojanos, sino también artistas nacionales e internacionales», explicó Juan Diego Alcaide, director del Instituto Riojano de la Juventud (IRJ), que acudió a visitar la muestra acompañado de la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández.

