Lydia Arrieta, Alguacila del Barrio de las Huertas de Haro

El Barrio de las Huertas de Haro ya se encuentra celebrando sus fiestas, que se prolongarán hasta la noche de mañana sábado con más de ... una veintena de actividades.

Los actos comenzaron ayer por la noche con una de las citas más emotivas, la proclamación por sorpresa de su Alguacila para este año, que contó con la animación musical del grupo 'La Piti' y un pincho pote.

Se trata de Lydia Teresa Arrieta Vargas, quien emocionada, subió al escenario para recoger su vara, el cuadro y la gorra de alguacil.

Según destacó Sonia Olarte, la presidenta del Nuevo Barrio de las Huertas, la decisión de elegir a Arrieta, que nunca es fácil, fue por su colaboración desde hace años con la asociación. «Especialmente en cuanto a papeleos», explicó Olarte. «Además creemos que es una chica muy marchosa que lo va a hacer genial».

Fue Regidora Síndica en el año 2019, cuando la concejal del Grupo Municipal Popular aceptó la propuesta del anterior equipo de gobierno tras decidir no presentarse a los siguientes comicios.

Formó parte de la corporación municipal durante años. Apostó por impulsar el Certamen Nacional de Teatro Garnacha de Rioja, al frente de la concejalía de Cultura, convirtiéndolo en un referente a nivel nacional.

Arrieta es abogada de profesión, está casada y es madre de dos hijos.

Dos días de intensa fiesta

Hoy viernes comenzará la jornada con la tradicional salida de cabezudos a las 10.45 horas desde el centro juvenil, acompañados por los gaiteros de Albelda. Pasado el mediodía habrá una actuación infantil, 'Laura y los conjuros mágicos', en el Panteón de los Liberales. Allí mismo por la tarde, a partir de las 20.30 horas, se celebrará una degustación popular en el mismo escenario. Además, habrá una actuación del grupo 'Carlitos Suena Cubano'. Terminará la jornada con la tradicional verbena en el Parque de los Pintores Tubía y Santamaría, animada por Espectáculos Krossko.

Mañana los Jardines de la Vega acogerán hinchables y una degustación de vermut Lacuesta. Además, se celebrará la comida de hermandad en Manuel Anzuela.