Sale a licitación el alquiler e instalación del alumbrado de Navidad en Haro

La localidad jarrera se prepara para acoger otro año más la Navidad y, por ello, ha sacado a licitación el alquiler e instalación del ... alumbrado ornamental para decorar la ciudad.

El valor estimado del contrato establece un presupuesto de 38.842,97 euros de base más 8.157,03 correspondientes al IVA.

Tal y como señala el anuncio de licitación, los elementos deberán estar instalados antes del 21 de noviembre de 2025, siendo éste el plazo de ejecución. El desmontaje y retirada del suministro deberá estar efectuado no más tarde del 16 de enero de 2026.

Asimismo, como recoge la memoria, las labores de mantenimiento y asistencia de incidencias se darán desde el periodo de inicio del alumbrado navideño hasta la fecha de su apagado previsto para el día 7 de enero de 2026.