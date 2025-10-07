Sale a licitación el alquiler e instalación del alumbrado de Navidad en Haro
Martes, 7 de octubre 2025, 08:36
La localidad jarrera se prepara para acoger otro año más la Navidad y, por ello, ha sacado a licitación el alquiler e instalación del ... alumbrado ornamental para decorar la ciudad.
El valor estimado del contrato establece un presupuesto de 38.842,97 euros de base más 8.157,03 correspondientes al IVA.
Tal y como señala el anuncio de licitación, los elementos deberán estar instalados antes del 21 de noviembre de 2025, siendo éste el plazo de ejecución. El desmontaje y retirada del suministro deberá estar efectuado no más tarde del 16 de enero de 2026.
Asimismo, como recoge la memoria, las labores de mantenimiento y asistencia de incidencias se darán desde el periodo de inicio del alumbrado navideño hasta la fecha de su apagado previsto para el día 7 de enero de 2026.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión