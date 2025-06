«A todos los jarreros nos han enseñado a valorar y respetar nuestras tradiciones»

César Peña ha sido el jarrero ganador de la nueva edición del Concurso del Pregón de las fiestas de San Juan, San Felices y San ... Pedro de Haro 2025 organizado por la Cofradía de San Felices. Este técnico de bodega también es un apasionado del arte y muchas de sus obras se pueden encontrar habitualmente en distintas exposiciones.

Además de la pintura, César tiene otras aficiones como la escritura y también es el autor de las novelas 'La luz que floreció entre las sombras', publicada en octubre de 2023 y 'Más vale un toma que diez te daré', obra con la que debutó en 2022.

De esta manera, el próximo 24 de junio será el encargado de leer el pregón tras el chupinazo que inaugurará las fiestas a las 12.00 horas en la plaza de la Paz.

– ¿Qué le hizo animarse a participar en este concurso?

– Es mi mujer la que me anima. Desde que publiqué mi primera novela hace tres años siempre me anima a presentarme a concursos literarios pero yo nunca me he considerado escritor. Me considero pintor, artista, quizá un poco polifacético. Así que fue una aventura literaria. Ella se enteró de este concurso y tiene mucha vinculación con los Riscos de Bilibio porque su padre nació en San Felices y lo lleva muy adentro. Entonces me dijo que le haría mucha ilusión y las mujeres tienen mucho poder de convicción.

– ¿Qué sintió cuando le dijeron que había sido elegido su pregón?

– Hace unos días me llamó Sheila Alcalá, priora de la cofradía de San Felices, y me hizo muchísima ilusión, de verdad. Era la primera vez que me presentaba a un concurso y estoy muy contento, no me esperaba la repercusión que tiene y la gente que te felicita.

– ¿En qué se inspiró para escribirlo?

– Me inspiré en algo que supongo que a todos los jarreros nos ha pasado. Mi padre nunca se iba a vacaciones fuera de Haro, siempre decía que las mejores vacaciones eran en su pueblo, con sus paisanos, con sus tradiciones y sus costumbres. Es algo que todos los jarreros hemos mamado y que al final te enseña a respetar y valorar nuestras tradiciones. Entonces, claro, viviendo ese sentimiento pues empecé simplemente a dejar aflorar, a que fluyeran esas pequeñas cosas, esos pequeños recuerdos que más te llaman la atención cuando llegan las fiestas. Y, casualmente, a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es el pregonero, siempre me ha encantado con su traje y su caballo.

– ¿Ahora como pregonero, cómo va a vivir estas fiestas?

– Estoy muy ilusionado y las voy a vivir con mucha ilusión pero supongo que también con un poco de nerviosismo, un poco de miedo. Aunque en el fondo con mucho orgullo, con el orgullo de ser jarrero y eso conlleva una responsabilidad, ya sabes cómo somos. Pero al final es uno de los momentos más bonitos de las fiestas. Normalmente estoy en la plaza, me siento en una terraza con mi copa de vino y celebro con mis paisanos el inicio de las fiestas.

–Ahora se encuentra trabajando en un cuadro de la Batalla.

–He querido hacer un homenaje y mi intención ahora es dejárselo a Sheila. Este año, si el tiempo es bueno, me animaré a volver a subir también.