La figura de San Felices sufre un desperfecto en la zona del cráneo

La figura de San Felices sufre nuevos daños, esta vez en la zona del cráneo y del ojo derecho y, de momento, se desconoce la ... causa de los daños. El Ayuntamiento ha informado de este suceso que ha conocido gracias al aviso de un ciudadano que estaba tomando imágenes con su dron. Ha sido al revisarlas cuando ha descubierto los imperfectos y después ha contactado con la Cofradía de San Felices.

«Se desconoce qué fue lo que causó el desperfecto, así como cuándo tuvo lugar, ya que a simple vista no se aprecia debido al tamaño del mismo y la zona de la figura en que se encuentra», explicaron en un comunicado desde el Consistorio jarrero.

Fue en el pasado mes de junio cuando se recuperó el suministro eléctrico y las campas de agua después de que el año pasado durante una tormenta un rayo impactara sobre el foco que ilumina la imagen y dañara el pedestal de San Felices.

De esta manera, tampoco descartan que, como en una ocasión anterior, una rayo haya sido el responsable de este suceso: «Podemos suponer que ha sido un rayo, pero realmente no lo sabemos», continúa la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández.

Por ello, aseguran que ahora se encuentran trabajando conjuntamente desde el Ayuntamiento junto con la Cofradía de San Felices para volver a restaurar la figura. Además, explican que no se trata de un desperfecto muy grave.

«Si bien los daños no son graves, todos queremos que la figura del santo luzca completa, así que estamos trabajando desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Cofradía, para restaurar la figura de la mejor forma posible», afirma la primera edil.