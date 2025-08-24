LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Desperfecto en la figura de San Felices. R. M.

Haro

La figura de San Felices sufre un desperfecto en la zona del cráneo

El Consistorio jarrero, que ya trabaja en la reparación de la talla, desconoce qué ocasionó los daños

Laura Lezana

Laura Lezana

Domingo, 24 de agosto 2025, 18:48

La figura de San Felices sufre nuevos daños, esta vez en la zona del cráneo y del ojo derecho y, de momento, se desconoce la ... causa de los daños. El Ayuntamiento ha informado de este suceso que ha conocido gracias al aviso de un ciudadano que estaba tomando imágenes con su dron. Ha sido al revisarlas cuando ha descubierto los imperfectos y después ha contactado con la Cofradía de San Felices.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La carretera que une Villamediana y Logroño quedará cortada de martes a jueves
  2. 2 Este domingo vuelven las tormentas a La Rioja
  3. 3 Cuando la artesanía pasa a ser arte
  4. 4

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  5. 5 Adif corta por obras durante un mes el tramo Miranda-Logroño
  6. 6 Trasladan en helicóptero a una mujer herida en un accidente en Foncea
  7. 7 A Dios rogando y con el mazo dando
  8. 8 Uno de cada seis turismos vendidos en La Rioja en lo que va de año ya es chino
  9. 9 Tres detenidos por el robo de más de dos toneladas de cable de cobre en Cabezón y Muro en Cameros
  10. 10

    La culpa es de los ecologistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La figura de San Felices sufre un desperfecto en la zona del cráneo

La figura de San Felices sufre un desperfecto en la zona del cráneo