La exposición de setas cierra este domingo las XXXI Jornadas Micológicas de Haro
El domingo 26 la Plaza de la Paz acogerá la exposición de los ejemplares clasificados y la degustación gratuita entre los asistentes
Jueves, 23 de octubre 2025, 10:57
Este fin de semana culminan las XXXI Jornadas Micológicas Jarreras, organizadas por la AD Toloño. El sábado 25 se celebrará una nueva salida, esta ... vez para recolectar las especies que serán expuestas el domingo en la tradicional cita micológica jarrera.
El domingo 26 la Plaza de la Paz de Haro acogerá la exposición de los ejemplares clasificados y la degustación gratuita entre los asistentes, de 12.00 a 15.00 horas.
También se hará entrega del premio Carlos Aguirre Hernando, a la seta o conjunto de setas más singular. Consistirá en una comida para dos personas del Menú Degustación del restaurante Beethoven. Además, el restaurante Beethoven ofrecerá el domingo un menú especial basado en diferentes variedades de hongos, para lo que es necesario realizar reserva previa.
