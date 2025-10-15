'Nuestra Visión de La Rioja Alta', la nueva exposición de Fotora ya está disponible en Haro

El colectivo Fotora (Fotógrafos de La Rioja Alta) ha presentado en Haro su segunda exposición colectiva titulada 'Nuestra Visión de La Rioja Alta' que ... ya está disponible para su visita en el Centro Fundación Caja Rioja de la localidad.

La muestra reúne un total de 22 fotografías de gran formato, en las que los miembros del colectivo ofrecen su visión personal y artística sobre la riqueza paisajística y cultural de La Rioja Alta. A través de distintas técnicas y estilos, los autores invitan al espectador a redescubrir el territorio desde una perspectiva contemporánea y diversa.

De esta manera, la muestra podrá visitarse hasta el próximo jueves, 30 de octubre, de lunes a sábado, en horario de 18.00 a 21.00 horas.

«Con esta exposición, Fotora consolida su compromiso de difundir la fotografía como herramienta de expresión y de acercar a la ciudadanía nuevas formas de contemplar su entorno más cercano», han explicado desde el centro.

Entre las primeras visitas a la muestra se encuentran la de la alcaldesa, Guadalupe Fernández, y el presidente del colectivo Fotora, que acudieron a observar la exposición el pasado viernes.