La empresa Ebona será la encargada de gestionar la Escuela Municipal de Música de Haro

La Junta de Gobierno local ha adjudicado por unanimidad el contrato de gestión de la Escuela Municipal de Música de Haro a Ebone Servicios ... Educación Deporte S. L., por un importe de 217.800 euros, para dos años prorrogables.

En la memoria justificativa del contrato se especifica como uno de los objetivos, la organización de actuaciones públicas y la participación en actividades musicales de carácter aficionado. «De forma inherente a la historia de la Ciudad de Haro se cuenta con la celebración de multitud de eventos y actuaciones musicales que contribuyen a mantener las costumbres sociales arraigadas», por lo que queda constancia de que la escuela llevará a cabo las funciones de Banda de Música de Haro.

La empresa adjudicataria cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector servicios, principalmente, deportivos y socioculturales para la administración, según anuncian en su propia web. «Nuestra empresa proporciona un servicio eficiente a través de personal cualificado y especializado», aseguran. Entre sus clientes se encuentra Logroño Deporte y los Ayuntamientos de Alcalá de Henares o Vitoria. El grupo empresarial Ebone, que está conformado por Ebone Servicios Educación Deporte SL, Uniges-3, Ebonefit, Cubofit, Ebone Formación y Play Generation. También participan en Gym24h, cadena de gimnasios que opera en Alicante.