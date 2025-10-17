Más de 400 participantes se sumergirán hoy en Haro en la nueva edición de Drone Future
La gestión de emergencias como la dana de Valencia será el enfoque en el que se centrará el evento
Viernes, 17 de octubre 2025, 08:55
Regresa a Haro el mayor congreso de drones en España, el Drone Future, en su quinta edición que estará enfocada en la gestión de ... emergencias como la dana de Valencia o la intervención ante incendios.
Esta cita atraerá a 420 participantes provenientes de todas las zonas de España y otros países que se sumergirán en tres días repletos de ponencias de expertos y pruebas de drones para extinción de incendios, tanto en entornos urbanos como en monte, simulacros de rescate y emergencias con drones, entre otras muchas pruebas.
Asimismo, desde la organización esperan que unas 12.000 personas de todo el mundo sigan el evento a través de la retransmisión del streaming en directo de toda la programación.
De esta manera, la jornada de hoy arrancará a las 09.35 horas con la inauguración y bienvenida a los asistentes en el teatro Bretón de Haro. El día se centrará principalmente en las ponencias, donde se contará con profesionales como María Lozano-Villaseñor, directora de Seguridad Operacional en Umiles; Ricardo Ramos, de la UME; o Antonio Díaz de Asemerpas, quienes hablarán de su trabajo con los drones en temas de seguridad y gestión de emergencias. Además, también se podrá conocer la experiencia de pilotos de otros sectores como el cineasta aéreo y creador de Post&Fly, Tarsicio Sañudo, llegado desde México.
Para completar el cartel de profesionales, contarán con la presencia 'on line' de referentes internacionales como Hatu Smith desde Colombia, o José Rubio desde Estados Unidos. Ellos, junto a Félix 'M4ugan' y Rafa Ocón, director del congreso, participará para aportar su visión sobre el presente y futuro del sector.
Mañana continuará el evento en Viña Ijalba y se realizarán las exhibiciones, talleres, demostraciones y competiciones. Asimismo, por la noche se celebrará una coreografría con 300 drones, «el primer espectáculo en el norte de España con 300 drones volando en coreografía, un hito tecnológico y visual», afirmó Ocón.
El domingo finalmente concluirá el evento con un amanecer en globo y más vuelos para despedir esta edición.
