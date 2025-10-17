Más de 400 participantes se sumergirán hoy en Haro en la nueva edición de Drone Future

Regresa a Haro el mayor congreso de drones en España, el Drone Future, en su quinta edición que estará enfocada en la gestión de ... emergencias como la dana de Valencia o la intervención ante incendios.

Esta cita atraerá a 420 participantes provenientes de todas las zonas de España y otros países que se sumergirán en tres días repletos de ponencias de expertos y pruebas de drones para extinción de incendios, tanto en entornos urbanos como en monte, simulacros de rescate y emergencias con drones, entre otras muchas pruebas.

Asimismo, desde la organización esperan que unas 12.000 personas de todo el mundo sigan el evento a través de la retransmisión del streaming en directo de toda la programación.

De esta manera, la jornada de hoy arrancará a las 09.35 horas con la inauguración y bienvenida a los asistentes en el teatro Bretón de Haro. El día se centrará principalmente en las ponencias, donde se contará con profesionales como María Lozano-Villaseñor, directora de Seguridad Operacional en Umiles; Ricardo Ramos, de la UME; o Antonio Díaz de Asemerpas, quienes hablarán de su trabajo con los drones en temas de seguridad y gestión de emergencias. Además, también se podrá conocer la experiencia de pilotos de otros sectores como el cineasta aéreo y creador de Post&Fly, Tarsicio Sañudo, llegado desde México.

Para completar el cartel de profesionales, contarán con la presencia 'on line' de referentes internacionales como Hatu Smith desde Colombia, o José Rubio desde Estados Unidos. Ellos, junto a Félix 'M4ugan' y Rafa Ocón, director del congreso, participará para aportar su visión sobre el presente y futuro del sector.

Mañana continuará el evento en Viña Ijalba y se realizarán las exhibiciones, talleres, demostraciones y competiciones. Asimismo, por la noche se celebrará una coreografría con 300 drones, «el primer espectáculo en el norte de España con 300 drones volando en coreografía, un hito tecnológico y visual», afirmó Ocón.

El domingo finalmente concluirá el evento con un amanecer en globo y más vuelos para despedir esta edición.